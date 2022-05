“Tú eres mi mundo”, la emotiva dedicatoria de una nieta a su abuela por el Día de la Madre

Este 1 de mayo hemos celebrado el Día de la Madre, un día especial para ellas y para sus hijos y nietos. Es el día en el ensalzamos y recordamos, aquellos que no la tienen a su lado, a la mujer que nos dio la vida.

Las redes sociales se inundan de imágenes y textos de agradecimiento a ellas y de ‘te quiero’ y también con consejos de disfrutar cada momento, cada minuto de nuestras madres y celebrar con ellas cada día porque se lo merecen.

Por eso, un día después, en 'La hora de los fósforos' de ‘Herrera en COPE’ queremos saber qué regalos han recibido, si les han gustado o no y si se lo esperaban.

Ascensión nos habla del regalo que le hizo su nieta, “un dibujo de mi nieta con el texto ‘Tú eres mi mundo’, y aparezco yo sujetando el mundo”. Cuenta Ascensión que su nieta tiene 11 años y que le dio el dibujo a su hijo para que se lo entregara.

Amparo es madre de familia numerosa y como es normal “he recibido regalos muy bonitos y originales y he pasado por todas las fases del colegio”. Ampara tiene guardadas algunas tazas, una caja para los pañuelos… pero el de este año le ha sorprendido mucho. Nos cuenta que sus hijos “han puesto todos un poco de dinero y me han regalado un móvil”, a ella que era reacia a tenerlo y que empezó a usar uno viejo el año pasado. Aunque confiesa “me quedé sin palabras, no sabía si reís o llorar, estaba muy emocionada porque no me lo esperaba”.

“En mi mesilla de noche sigue estando la huella del pie de mi hija de cuando tenía 4 años”, ese es el recuerdo que tiene Massiel de un #DíaDeLaMadre de hace unos años, concretamente 31 días.

El de Asun sí que fue un regalo original y especial. “El equipo de mi hijo, ‘Los erizos rudos ‘ de Aranda en el que él juega, pues mi hijo me dijo que me iba a dedicar una parada, porque él es el portero. Y además, ganaron el partido”.

Sin duda alguna, el de Pepa es el regalo más emotivo de los que nos han contado esta mañana porque este domingo volvía a reunirse con todos sus hijos y sus 13 nietos “después de dos años en los que no nos hemos podido ver todos juntos”. Pepa recuerda, todavía emocionada, este día en el que pudo ver a toda su familia y para el que preparó de comida un guiso de patatas con albóndigas.

Esther nos dice que tiene dos hijas y “no dan puntadas sin hilo”. Para celebrar este día le regalaron “una báscula último modelo que va hasta el móvil, para me controle todos los días”, una carpetita para la nevera que pone ‘Tú puedes con todo’; una botella de cristal con una funda térmico y una inscripción, ‘la mejor mamá del mundo’; y… ¡una paleta ibérica!”.

Mari Carmen está muy feliz porque le han regalado las entradas para ver el concierto de José Manuel Soto en la Maestranza de Sevilla del que “es fan desde sus comienzos”, asegura.

A Matilde, que tiene cinco hijos y una de ellas vive fuera de Madrid le regaló “un servicio completo de peluquería”.

Y aunque, en esta ocasión, no se trata de un regalo especial sí que es el más bonito que te puedan regalar en este día tan especial. Y es lo que le pasó a Mari Ángeles que su hijo y nuera le dijeron que va a ser abuela “y de un niño". Una sensación que todavía no me la creo”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Blanca y Bosco, de 11 y 13 años, regalaron a su madre Mercedes “un masaje de pies y ordenaron la alacena”.

Y terminamos con Rosa que ha disfrutado de un viaje a Dublín con su hija.