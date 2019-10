El enigmático estado que experimentó una oyente tras una intervención: "Veía a las personas desde arriba"

¿Has visto la luz? ¿Has entrado prácticamente en estado de muerte en una operación y te has recuperado con éxito después? ¿Cómo ha sido la experiencia? Este martes en 'Herrera en COPE' nos hemos acordado del banderillero Mariano de la Viña, que este domingo sufrió una espantosa cogida en Zaragoza. Aunque llegó casi sin vida a la mesa de operaciones, de hecho, no hubo tiempo ni para anestesiarle, se recupera favorablemente.

Entre todas las llamadas ha destacado la de la 'fósfora' María, que ha felicitado a Herrera por su programa. "Usted hace unas mañanas que hace ver hasta las noticias malas con optimismo. Es único", le ha dicho.

En su caso, con siete años sufrió un corte de digestión. "Los doctores dirán que será droga natural, pero yo vi un túnel y empecé a andar. Me asomo, veo a personas moviéndose y digo: 'A mí esto no me gusta, me vuelvo'", ha relatado.

Lo más sorprendete fue que vio "desde arriba" a sus familiares rezando por ella cuando ya estaba en la habitación. "Eso se lo puedo jurar como la vida misma", ha asegurado. Tras cambiarle la sangre, la 'fósfora' se recuperó y pudo hacer vida normal.