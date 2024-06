Duerme la siesta con su padre y recuerda, décadas después, lo que hizo mientras descansaba: "Con 13 años"

Arrancamos la semana con una sonrisa gracias a nuestros 'fósforos'. Hoy les preguntamos: ¿usted, en qué ha sido precoz? ¿qué ha hecho antes de tiempo?

Lucía explica, al comienzo de su intervención, que tiene un nieto que ha hecho una página web. Con ocho años. "Es un niño inteligente y le gustan mucho este tipo de cosas. Y él solo. Sin ayuda de nadie. La web es del colegio. De matemáticas, lenguaje, naturales, etcétera. Los profesores están encantados con él", relata en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Rafael, inmediatamente después, relata su historia. La protagoniza su sobrino. Con 13 años, le dio por escribir y envió un escrito a un editorial pensando que no iba a llegar muy lejos. Pero se equivocaba porque les parecía interesante el libro. Finalmente, lo publicó. Se llama 'A través de reflejo'. Ahora está en proyecto con otro y es músico.

Otra 'fósfora', llamada Adela, cuenta que se crió con sus abuelos. Su abuelo era Guardia Civil y, cuando tenía 3 años, él le había enseñado a sumar, restar, dividir y multiplicar. Y, con cinco años, escribía. Su mérito era el suyo.

"La profesora le decía que quería hablar con nosotros porque no era normal"

¿Y en qué ha sido precoz Alejandro? Responde este 'fósforo' que está aprendiendo árabe. Así como anécdota. Además, responde a la cuestión recordando que, después de comer, siempre dormía la siesta cuando era niño. Vivían en Triana, un barrio sevillano. Su padre siempre dejaba el coche en doble fila y, un día, en plena siesta le cogió las llaves para llevar el mismo el vehículo. "A veces daba una vuelta a la manzana y me acercaba a calles alejadas. Con 13 años. Pensaba en qué chulo estaba el coche de mi padre".





Mari Carmen ha indicado que tiene dos hijos. A su pequeño, de seis años, le gustaba dibujar. "Él hacía sus colores, sus dibujitos, todo muy bien. La profesora le decía que quería hablar con nosotros porque no era normal. Él les decía que nosotros no sabemos". Un día, fueron. Y le tuvimos que decir a ella que efectivamente ellos no hacían nada. Y, hoy por hoy, ese niño tiene su carrera de diseño de interiorismo. Así, ha exprimido su potencial.

Manuela tiene un niño, ahora mayor, al que le encantaba ir al colegio. El primer día de un curso, le picó una abeja en el brazo. Y no dijo nada. No quería que la profesora le mandase a casa. No te pierdas aquí la sección completa con el resto de historias. ¡No tiene desperdicio!

Laura, por otro lado, nos llama desde Sevilla. Tiene tres hijos. Uno de ellos tiene déficit de atención. Y él ha sido muy crack siempre en todo. A los dos años, los Reyes Magos le trajeron una bicicleta. Y no le cuadró. "Me vi la bicicleta desmontada y él la volvió a montar. Con dos años y medio. Con nueve meses no andaba, corría".

Por último, charlamos con Adriana. Una oyente que indica que tiene un nieto. Desde un añito, hablaba perfectamente y se sabía todos los modelos de todos los vehículos. Y eso, claro, pues llamaba mucho la atención.