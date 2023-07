Despiden a un vecino de Barcelona por lo que hizo con un coche en su tercer día de trabajo: "Una oportunidad"

Quién no la ha liado alguna vez en su vida, sin querer, y ha acabado como el rosario de la aurora. Hay muchas veces que esas liadas terminan en anécdota y te hacen gracia cuando ha pasado el tiempo, aunque, en el momento en el que la vives, te dan ganas de todo menos de reír. Pues de esas liadas y de esos momentos en los que querías que te tragara la tierra hablamos en Herrera en COPE.

Fíjate lo que le pasó a Fernando, un vecino de Barcelona cuyo tercer día de trabajo pudo haber acabado en tragedia, o, incluso, acabó. Trabajaba en el puerto de la ciudad descargando coches, y no te imaginas cómo acabó. Puedes escucharlo aquí.

Audio





"Tenía 18 años, me salió la oportunidad y, al final, me llevaron delante del jefe y, como comprenderás, me dijo que era mi último día" aseguraba Fernando entre risas, algo que ahora se ha convertido en anécdota pero que podía haber acabado fatal. Gracias a Dios, lo peor que le pudo pasar fue el despido, pero podía haber acabado mucho peor.

Las veces que los oyentes de Herrera la han fastidiado en el trabajo

Sin duda, Fernando no es el único que ha tenido una liada épica en el trabajo, porque hay otros oyentes de Herrera que han acabado mal en sus primeros días de trabajo por lo que han hecho sin querer. A David, por ejemplo, le pasó que entró como copiloto en una compañía aérea, y en pleno vuelo a Sevilla, la fastidió pero bien.

"Me dijeron que me sentara, me senté y teníamos que ver la precisión de la navegación, y había un botón que te mueve toda la navegación a un lado, no sé por qué le di, el comandante se fue gritando, salió el avión de un lado a otro, pensé que aterrizaría y ya me quedaba en Sevilla" aseguraba entre risas en Herrera en COPE.





Audio





Más de lo mismo le pasó a José Luis, que estaba trabajando con apenas 17 años en la Cruz Roja. Lo primero que le hicieron cubrir, fue un partido entre el Real Madrid y el Barcelona, y uno de los jugadores se lesionó. "Cuando vamos a cogerle con la camilla, y levantarle, yo no sabía cómo cogerle, y cuando le levantaba le ponía la cara en mi culo, y a la tercera vez me puso a parir" contaba entre risas.

Otra anécdota más, como la que ha contado María José con uno de sus becarios en COPE. Resulta que les tocaba hacer boletines por la noche, y tenía que dar una noticia sobre unas declaraciones del dictador cubano Fidel Castro. "Le tocaba hablar de lo que decía el dictador Fidel Castro, y se puso a imitarlo con acento cubano. Te puedo dar nombres y apellidos" explicaba.

La actualidad pasa por 'Herrera en COPE'

