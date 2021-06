Coronavirus por el mundo: aumenta la preocupación por la variante delta

Como cada miércoles, en ‘La hora de los fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ recorremos el mundo para saber cómo está la situación pandémica en un momento en el que preocupa la variante delta.

ESTADOS UNIDOS SE PREPARA PARA EL 4 DE JULIO SIN CUMPLIR LA PROMESA DE BIDEN DE LA VACUNACIÓN

Estados Unidos se está preparando para celebrar el día grande, el Día de la Independencia, el próximo domingo 4 de julio. Sin embrago, no se cumplirá la promesa de Biden sobre el porcentaje de población que estaría vacunada para ese día como nos cuenta el corresponsal de COPE en Washington, Juan Fierro “no vamos a llegar al 4 de julio con el 66% de la población adulta con al menos una dosis de la vacuna contra el covid, el 57% de esa población adulta está totalmente vacunada, en cuanto al total de la población 54% tiene al menos una dosis, 46 % está totalmente vacunada. Son 154 millones de personas totalmente vacunadas en los Estados Unidos. Biden quería que el 70% de la población adulta al menos tuviera una dosis para el 4 de julio para celebrar la Independencia, la independencia del coronavirus pero no se llega, no se llega por poco pero eso no va a impedir que muchas ciudades estadounidenses pues van a recuperar este fin de semana los desfiles y sobre todos los espectáculos de fuegos artificiales para celebrar la Independencia. De hecho, el propio Biden ha invitado a 1.000 personas a los jardines de la Casa Blanca para contemplar los maravillosos fuegos artificiales de Washington, 1.000 invitados que van a ser militares, representantes de las profesiones que fueron punta de lanza en los momentos más duros de la pandemia, de personal sanitario, los repartidores, los trabajadores de transporte público, los trabajadores de los supermercado… Así pues, habrá 1.000 personas en los jardines de la Casa Blanca el próximo domingo para ver esos fuegos artificiales y se recuperan en gran parte del país, aunque por el calor en muchas ciudades y en muchos pueblos de la costa oeste de los Estados Unidos los han tenido que suspender, no por el coronavirus, sino por la por la intensa ola de calor porque pueden provocar incendios forestales. Así que este año por el calor se van a quedar sin fuegos artificiales.”

“La verdad es que se ha ralentizado bastante la vacunación en los Estados Unidos en las últimas semanas y fíjate estamos en el 66 %, se pensaba incluso que podríamos llegar al 4 de julio con el 68-67,8% pero tampoco se va a alcanzar esa cifra y eso que está subiendo además también la variante delta en los Estados Unidos. Ahora uno de cada cinco casos de covid en EE. UU. es por la variante delta, a primeros de este mismo mes de junio la proporción era un caso de la variante delta por cada 10 habitantes y en mayo era un caso por cada 100 habitantes y ahora mismo estamos en uno de cada cinco. Incluso, hay algunos condados como el condado de Los Ángeles, que es uno de los condados más poblados de los Estados Unidos, que ha recomendado otra vez el uso de la mascarilla en el interior ya que en ese condado el 50% de los casos son casos de la variante delta y vuelve la recomendación de las mascarillas a los Estados Unidos, eso sí, hay que decir que las autoridades médicas siguen diciendo a las que estamos totalmente vacunados que ya no es necesario que llevemos mascarilla.”.

BÉLGICA IMPULSA EL TURISMO

José Luis Concejero, nuestro corresponsal en Bruselas, nos cuenta la alternativa que ha llevado a cabo el gobierno para impulsar el turismo. “Hay una clave en función al menos de cuáles son los protocolos que ha marcado la Unión Europea: una persona que está vacunada totalmente, es decir, que ya he recibido las dos dosis de la vacuna puede viajar libremente a través de Europa, no ocurre lo mismo con aquellas personas que han recibido una sola dosis y están a la espera de la segunda, sin embargo, sí pueden viajar si tienen una PCR negativa. Entonces la iniciativa del Gobierno belga es una iniciativa muy interesante y es que a partir de hoy, bueno a partir de ayer perdona, a todas aquellas personas que han recibido una dosis de la vacuna y están a la espera de la segunda tienen la posibilidad de acceder a dos PCR gratuitas, de esta forma pues bueno, se puede fomentar un poco el turismo al menos dentro de la Unión Europea y luego otra cosa también se puede acceder a estos grandes eventos que en estos momentos solo se puede entrar si tienes una PCR negativa te hablo de macro conciertos donde ya aquí Bruselas puede haber cerca de 500 personas grandes conciertos y grandes aglomeraciones que para entrar es necesario una PCR, por lo tanto mira algo que nos llevamos aquellas personas que estamos en espera de esa segunda dosis de la vacuna bueno pues tener la posibilidad de acceder a dos PCR gratuitas y al menos de esa forma pues fomentar el turismo y luego también estas actividades de recreo .

Los bares están cerrando a la una de la mañana, a la una echan el cierre, está todo el mundo fuera”.

FRANCIA, A LA ESPERA DE LA CUARTA OLA Y LA RETICENCIA DE LOS SANITARIOS A VACUNARSE

En Francia preocupa la variante delta y alarma que una amplia mayoría de los sanitarios no quieren vacunarse por lo que ha llevado al gobierno a tomar una determinación como nos dice Asunción Serena, corresponsal en París. “La variante delta que es más contagiosa está incrementando su presencia, está ya en torno al 20 % de casos en toda Francia, aunque como el conjunto de cifras están bajando pues claro, es un 20 % digamos relativo. Tenemos menos de 9.000 personas hospitalizadas de los que 1.250 están en reanimación y han fallecido 28 personas de covid en las últimas 24 horas. Son datos muy positivos en el sentido de que va disminuyendo, pero ha dicho el Instituto Pasteur que sigue siendo probable que este otoño haya un nuevo pico de hospitalizaciones por el tema de la covid-19 si no progresa suficientemente el tema de la vacunación o se toman otras medidas de control.

Las medidas de control, al revés, están bajando pero el tema de la vacunación sí que podría aumentar y ahí es donde hay dificultad porque ahora mismo hay la mitad de franceses que han recibido al menos una primera inyección, el 33% de la población ya tiene completado el proceso de vacunación o bien porque estaban ya contaminados y solo necesitaban una dosis o porque ya han recibido las dos, pero hay una gran preocupación, de hecho el gobierno está hablando últimamente, insistiendo en ello, en el tema de que el personal sanitario no quiere vacunarse y entonces lo que antes decían animando aunque se vacunasen y tal ahora ya empiezan a ser amenazas y han dicho que si de aquí a septiembre no está vacunado el 80% del personal sanitario lo que van a hacer es imponer de forma obligatoria que se vacuné para poder trabajar.

En Francia todo el mundo era muy reticente, gente en diciembre había muy poca gente que quisiera vacunarse pero poco a poco viendo los estragos que hacía la enfermedad y el que la gente se iba vacunando y que la cosa iba bien, pues se han ido animando mucha gente. Pero en el personal sanitario, digamos que la parte médica mayoritariamente está vacunada pero conforme vas bajando en el escalafón enfermeros, asistentes sanitarios, ahí ya cada vez menos gente se quiere vacunar por miedo, por reticencia… no explican bien pero es peculiar este caso.

Hoy, última etapa de desconfinamiento, por fin casi una vida normal. Por ejemplo restaurantes, los comercios, los museos, los teatros… pueden acoger el límite de su capacidad, tampoco hace falta que nos metan como sardinas en lata. Pero bueno pueden acoger ya a todo el mundo, con lo cual es una buena noticia para todos los comercios que están perdiendo tanto dinero, los restaurantes también.

Y luego sigue habiendo ciertas normas como el uso de la mascarilla en el interior de los restaurante si la persona se desplaza de un sitio a otro y por ejemplo cuando se trata de ferias y salones si van a acoger a más de 1.000 personas, entonces es obligatorio el uso del pase sanitario, es decir, mostrar que tienes la vacunación o un test negativo. Y luego comienzan los festivales y conciertos con la gente de pie, pero si es en interior entonces sí que va a haber un límite de capacidad 75% y luego hay un sitio que hay una excepción que es el tema de las Landas en el suroeste de Francia porque allí el tema de la presencia de la variante delta pues preocupa y entonces ayer allí el Prefecto justo hace unos minutos acaba de anunciar que ellos van a seguir con la fase 3 del desconfinamiento por lo menos una semana hasta el 6 de julio “.

LA DELTA, LA MAYOR PREOCUPACIÓN DE REINO UNIDO

Tras el triunfo este martes de Inglaterra en la Eurocopa, Reino Unido muestra su preocupación ante el repunte de casos como os cuenta Paloma García Ovejero. “Podría decirte que cuesta encontrar otras noticias aparte del fútbol pero hay algunas como las reglas del aislamiento o el pasaporte de vacunación doméstico, el caos de los colegios… Y sí efectivamente, las imágenes de las celebraciones solo hacen temer una final gloriosa para la delta. En Escocia, de momento, han investigado ya la relación entre la Eurocopa y el repunte de casos, se ha alcanzado recientemente el pico de la segunda ola y resulta que este nuevo repunte ha sido significativamente más alto entre hombres que entre mujeres, se ha disparado entre los menores de 44 años sobre todo en la franja de edad 25-44. Y sí las fechas coinciden partido en Londres, el Inglaterra-Escocia, estado de Wenbley y centenares de autobuses repletos de hinchas, más luego aquí las plazas, Lester Square, Trafalgar Squar, pantallas en las calles, abrazos, champagne… cinco días después, pico. Así que el enfado es supino pero sobre todo porque aquí todavía legalmente no se puede bailar en las bodas, está todo el ocio nocturno cerrado. A cambio, lo ha reconocido la propia ministra escocesa, a cambio felicidad”.

ITALIA SE VISTE DE BLANDO ANTE LA PANDEMIA

En ItaIia están de enhorabuena al encontrarse todo el país en zona blanca “y lo estamos viviendo como una especie de triunfo ante la pandemia” nos dice nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández que añade además “teniendo en cuenta que todavía sin saber cómo hace 16 meses nos convertimos en protagonistas de la pesadilla que arrancó en China. En las últimas 24 horas hemos tenido 679 nuevos contagios y 42 fallecidos mientras que el país avanza en la vacunación y sí que mira con atención la propagación de la variante delta porque aunque de momento es escasa afecta solo a un 17 % de los casos en el país sí que está infectando con una frecuencia alarmante a todas las personas que han recibido una sola dosis de la vacuna, por ese motivo se está pensando si el pasaporte solo se va a otorgar a quienes hayan recibido las dos dosis de la vacuna. Hasta el momento bastaba con haber realizado solamente la primera dosis y lo que es muy significativo es que aunque desde el lunes la mascarilla no es obligatoria en exteriores son muchísimas las personas que siguen utilizándola a pesar de la ola de calor que estamos sufriendo en Roma”.

SIGUEN CRECIENDO LOS CONTAGIOS EN PORTUGAL

Lo opuesto a Italia es lo que ocurre en Portugal en cuanto al número de contagios se refiere. Nos lo cuenta Begoña Íñiguez “muy mal, con lo bien que estábamos cuando llegaron aquí los turistas británicos y luego nos sacaron de la lista Verde, esto no para de aumentar. Tenemos más de 1.700 nuevos contagios nuevos casos, la mayoría en la región de Lisboa, 6 fallecidos, 5 de ellos en la región de Lisboa y poco a poco se va extendiendo la variante delta por todo Portugal. Esto es un no parar y sobre todo preocupa mucho a las autoridades portuguesas porque crece el número de internados en los cuidados intensivos. Por lo tanto, aunque la vacunación va bastante bien, ahora estamos en la tabla más o menos a la mitad de los países de la UE, no es suficiente. Las autoridades portuguesas están preocupadas y sobre todo preocupan Lisboa y el Algarve”.