La caída más bestia de un oyente que inundó una playa de risas: "Eso me pasa por hacerme el chulo"

¿Has sufrido algún "jardazo"? ¿Cómo fue? ¿Guardas esa caída tonta en la retina? Este jueves que se celebra el Día Mundial de la Radio le hemos preguntado a los oyentes de Herrera por las caídas más cómicas que han protagonizado.

Entre todas las llamadas ha destacado la de Miguel Ángel, que por querer imitar a los famosos de la tele se pegó "un viaje en una moto de agua impresionante".

Corría el año 1993 y el oyente trabajaba en un crucero como camarero. Habitualmente, los clientes le preguntaban por un restaurante y él les solía recomendar el de una isla que conocía.

Como le encantan las motos de agua, un buen día decidió ponerse su "mejor bañador" y unas gafas de colores "que quedaban fashion" para sorprender a los clientes conduciendo una. Su propósito era hacer como los famosos de la tele: apagar el motor y con la inercia de la moto subirse encima de la arena.

Sin embargo, el oyente apagó el motor, pero no llegó a la orilla porque había un banco de arena antes que hizo que la moto se quedara clavada. "No me pegué un zambombazo, sino que di la voltereta hacia delante. Me quedé semisentado en la proa de la moto, las gafas me volaron, caí a la orilla, la paya descojonándose...", ha relatado.

"Eso me pasa por querer hacerme el chulo", ha dicho. Finalmente, Miguel Ángel se quedó sentado en la arena "para disimular" y luego se fue un tanto avergonzado hacia los clientes, que lo recibieron entre risas.