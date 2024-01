Va a un bar, se queja de la calidad del pescado y esta es la implacable respuesta del dueño: "No me callo"

Este lunes, hemos preguntado a nuestros 'fósforos' sobre su experiencia trabajando con parejas. Es el caso de Nacho, que ha contado en 'Herrera en COPE' que montaron un negocio. "Tengo muy mal carácter. Cuando algo se olvidaba, me enfadaba en el momento. Ya no trabajo con mi mujer. Vendimos el taller por la salud de nuestra relación y ahora nos va mucho mejor. Cada uno en su trabajo".

Goyo Jiménez dice que su mujer ha llegado a ser su jefa. "Nos reíamos muchísimo y nos lo pasábamos francamente bien. Funcionó", indica. Otro oyente es dueño de un establecimiento y ha contado por qué fue trending topic y lo que le respondía a un cliente de su restaurante. Escúchalo aquí.

Incidiendo en esta historia, Luis ha asegurado que "el año pasado fui trending topic porque yo respondo las reseñas fatal. No me callo ni debajo del agua. Con mi mujer sí me callo, porque si no al llegar a casa....". Es su tercera relación.

En la primera, "pensábamos de distinta forma". El segundo caso, explica que era insoportable. Aprendió a decir no.





¿Y por qué fue trending topic? Pues lo cierto es que "respondía desde mi negocio las reseñas de la gente. Son cosas que no son normales. Una persona me preguntó que el pescado no era fresco. Le contesté mal. Cada uno, en su oficio".

Rubén es el propietario de una academia de música en Granada. La lleva con su mujer. "Llevamos trabajando desde el año 2015. Nos conocimos en 2011. Por aquel entonces, yo trabajaba en una orquesta en Málaga. Se vino a vivir conmigo".

"Ahí es cuando uno se da cuenta de lo diferente que es a la pareja"

En un momento dado, se quedaron los dos sin trabajo. Así, empezaron a plantearse la posibilidad de crear algo juntos. "A través de amigos en común lo intentamos y conseguimos arrancar el proyecto. Nos va muy bien, aunque hemos pasado lo suyo. Ahí es cuando uno se da cuenta lo diferente que es a la pareja".

¿Y qué le sucedió a Jorge? "Soy técnico en emergencias sanitarias y mi pareja es la médico que trabaja conmigo. La experiencia es buena, porque en este trabajo te hace falta mucha complicidad y confianza", cuenta.

Se pregunta Alberto Herrera si la relación en sí se convierte en monotema. Dice que no es su caso porque "el tiempo que pasamos juntos nos parece poco. Hablamos del trabajo en casa, pero intentamos alejar un poco el mundo laboral del personal. Ella aprende de mí y yo aprendo de ella".

La historia de María Rosario tampoco tiene desperdicio porque "yo y mi pareja somos ingenieros agrícolas y tenemos una empresa en común. Trabajamos con el agricultor directamente. Los dos somos administradores a partes iguales. Aquí mandamos los dos por igual". Explica que, habitualmente, se llevan bien. "Él es muy organizado con el trabajo y la programación, pero se pone nervioso en temas de registros telemáticos con la administración. Muchas veces acabamos a gritos".





Por último, recogemos el testimonio de otra oyente, llamada Ainhoa. Asegura que tiene una frutería con su pareja. La tienen en Pamplona. "Él es el dueño. Yo hago los pedidos y él los reparte después. Creamos un gran equipo, pero hay días que saltan chispas. Tenemos ideas distintas algunas veces. Como él es el jefe, a veces es 'por sus pelotas, 33'. Y yo soy muy terca, porque también formo parte de la empresa". No te pierdas la sección completa en este audio.

Y no olvidamos lo que nos ha contado Diego. Su caso, afortunadamente, es bueno porque "mi mujer es la que me ha ayudado a seguir con la empresa para delante. Yo soy ganadero y el covid nos perjudicó mucho. Hubo un momento que me quedé solo y mi mujer ha emprendido esta aventura conmigo". Así que, no siempre sale mal lo de trabajar en pareja.