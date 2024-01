Las cenas de empresa son uno de los momentos esperados por muchos trabajadores españoles para salir de las cuatro paredes en las que desarrollan sus actividades laborales y pueden pasar un rato distendido con sus compañeros.

Al fin y al cabo, en este tipo de eventos sociales es cuando tenemos la oportunidad de conocer a las personas con las que solemos pasar parte de nuestro día. Por no hablar luego de todo lo que ocurre y las anécdotas que, muchas veces, pasan a la historia.

No obstante, no todo el mundo tiene buenas experiencias con este tipo de eventos sociales y sufren algún que otro altercado del que, parece ser, no se recuperan. Y esto es lo que le ocurrió a esta mujer que optó por pedirle a su pareja que escribiera una reseña en su nombre, ya que ella no fue capaz, así como tampoco reclamó en su momento en el restaurante.





La surrealista reseña de un hombre en nombre su pareja por lo que ocurrió durante su cena de empresa

Una vez más, gracias a la cuenta de X @SoyCamarero, hemos podido conocer esta historia. Se trata de una reseña de una sola estrella que, como decimos, ha escrito la pareja de esta mujer. Desconocemos la localización y el nombre del restaurante, pero la reseña es de lo más surrealista y así lo han dejado caer los mensajes recibidos.

"El otro día fue mi pareja de comida con la empresa, mesa reservada en principio y, mira por dónde, se fue a sentar en una silla que estaba sucia de chocolate", escribe este hombre. Seguidamente, explica que el pantalón "se ha echado a perder".

Como consecuencia, asegura, "está todo el día quejándose porque eran sus pantalones favoritos" y pide a los trabajadores de este restaurante que "vigilen estas cosas, porque ustedes no tienen que aguantar todo el día sus quejas".

Además, agrega una posdata: "Todo es verídico, y ella por no quejarse en su momento y reclamarse, ahora tengo que estar pagando yo, por eso la reseña. De todas formas, fui al local por un cumpleaños y no estuvo tan mal, pero repasen las sillas y más si la mesa está reservada, ns [no sé], gracias".





El mensaje acumula ya más de 300 'me gusta' miles de personas han visto este mensaje. "¿Ha probado a lavar el pantalón?", escribe un usuario. Una mujer asegura que "esas cosas deben de decirse, porque hay empresas que tienen como un seguro y te pagan la tintorería".

Otro escribe: "Pero al final, ¿la estrella es para el establecimiento (por descuidados) o para su novia (por cansina)?", bromea.





Estupefacción en redes por la reseña de una mujer por algo que pasó hace 25 años

La cuenta de X @SoyCamarero suele publicar todo tipo de contenidos, incluyendo reseñas de clientes, ya sean positivas o negativas, para compartir y dar a conocer las situaciones que los trabajadores de la hostelería tienen que aguantar diariamente, ya sea justa o injustamente.

Hace unos días publicó la reseña de esta mujer, que compartía su experiencia "25 o 26 años" atrás, cuando las redes sociales, aseguraba "no existían". No obstante, "todavía me queda el mal sabor de boca", escribió.





"Estábamos pidiendo presupuestos mi novio y yo (mi marido hoy en día) para celebrar nuestro banquete de boda y cuando conseguimos encontrar el sitio (claro, no había ni navegadores, ni nada de eso), nos recibe un "señor" (que parecía que le habíamos despertado de la siesta)", relataba esta mujer. El hombre, continuó contando, no les abrió la puerta, sino que les atendió a través de la verja: "Nos indicó que si no íbamos con la recomendación de algún cliente, no nos atendían".





"Nos quedamos patidifusos en ese momento", confesó.

Seguidamente, continuó con su queja: "Perdieron no solamente una celebración de 350 comensales, sino la celebración de los bautizos de mis hijos, las Comuniones y muchos otros eventos importantes de la familia que celebramos en la estupenda Alacena del Frare que nos acompañaron hasta que cerraron (iiiique pena!!!!)".

Finalmente, la mujer escribe y concluye: "Espero que hayan mejorado el trato al personal, porque la verdad, a nosotros nos dejó mucho que desear".