Actúa en una boda en Cádiz y no da crédito con lo que le suplica un invitado que pida por el micrófono

¿Qué pasó en aquella boda que hoy nadie olvida? Pues anécdotas hay de todo tipo, tal y como han relatado este jueves los Fósforos de Herrera en COPE.

El vestido, la Iglesia, los invitados, el convite... cualquier momento puede volverse surrealista para asombro y risas de invitados y celebrantes.

Y es que bodas hay muchas. Según los datos, estamos ahora mismo en cifras récord de matrimonios desde 2010.

Pero en todo este tiempo, las modas van cambiando y ahora se alargan durante varios días. Dos de cada diez parejas que se casaron el año pasado afirman que ha celebrado una boda de varios días o que hicieron al menos tres eventos diferentes relacionados con la boda.

En el caso de los invitados, su número varía dependiendo de las Comunidades Autónomas. En Andalucía por ejemplo de media se invita a unas 141 personas, en Madrid 114 y en Cataluña 90. El número dependerá entre otras cosas de lo caro que salga cada cubierto.

Lo que está claro es que los precios han ido subiendo en los últimos años, de media en el último, un 13%. Antes costaba de media unos 21.000 euros y ahora supera los 23.000. "Los lugares más caros son Asturias, Madrid o las Islas Baleares", explica la periodistaPaloma Herce, experta en Bodas e Invitadas de la revista Telva.

Boda de una semana y 1.000 euros

Pues el caso de Pedro dista mucho de ese gasto y de ese tiempo de organización. Este venezolano que llama desde Águilas en Murcia explica que fue militar de la guardia real en España hace 20 años. Su novia era de Venezuela, y en uno de los viajes a su país, esta le dijo que se tenían que casar. Y lo hizo en unas fechas complicadas para organizar un evento así: en pleno carnaval. Pues bien, "en una semana organizó una boda que quedó espectacular". "Por la noche fuimos al cine y al día siguiente tomé el avión para venir a Madrid". Por eso bromea que "quienes tarden 18 meses y gasten 21.000 euros en una boda, que pregunten a mi esposa porque la organizó en una semana y por menos de 1.000 euros".

¿Alguien ha pedido una dentadura postiza?

La anécdota de Fernando es bien diferente. Junto con su hermano tenía un grupo humorístico-musical y fue invitado a una boda de un amigo en el Puerto de Santa María. Y como no podía ser de otra manera, en un momento del evento les pidieron que se subieran al escenario como se dice allí "a dar una pincelada". Pero lo que iba a suceder no se lo imaginaban. "Estábamos cantando y se me acercó un conocido. Me dijo que anunciara que se había perdido una dentadura postiza. Empiezo a decirlo y mi hermano que estaba en el escenario también, me mira estupefacto. Pero a él no se le ocurrió otra cosa que añadir 'no tiene pérdida, entre el molar y otro diente tiene un trozo del barquillo del postre". Las risas de los asistentes estuvieron garantizadas.





¿Cuál es mi autobús?

En la boda de Agustín pasó lo impensable. Los invitados de la familia de su mujer no llegaban a la ceremonia. Y la madrina tampoco. ¿Qué sucedió? En los micrófonos de COPE ha relatado el desafortunado incidente: Se habían equivocado todos al subir al autobús que los iba a llevar a la Iglesia "y se fueron a otra boda".

La mala fortuna quiso que la madrina viajara con las arras y los anillos en el autobús equivocado. Con todo la ceremonia empezó y los novios no tuvieron más remedio que improvisar y pedir monedas a los invitados para realizar la entrega de las arras. Mismo procedimiento con los anillos, que fueron prestados también por los asistentes. "En la boda no nos pudimos colocar nuestros propios anillos", lamenta este simpático fósforo.