La visita a una discoteca de una joven coruñesa que, décadas después, marca su vida: "Coincidió"

En el tema del día de 'la hora de los Fósforos' de 'Herrera en COPE' hablamos sobre disfraces. ¿Qué le ocurrió a usted con un disfraz en un momento dado? Nos responden nuestros oyentes en el 900.50.60.06.

Beatriz es la primera oyente que relata su caso. Nos llama desde La Coruña. Explica que "era la única del grupo de amigas que trabajaba. Habíamos acordado ir a un guateque (discoteca) en una fiesta de la universidad. Y acordamos ir disfrazadas. Nos reunimos en casa de una amiga. Todas iban divinas y yo iba de elefante rosa. Una madre de ellas me dijo que fuese y disfrutase. Estaba desesperada. Al final me convenció".

Dice que se escondía y, allí, conoció a su marido. Vi "a un chico que me pareció guapísimo y fui a la única que ligó. Coincidió que era un 14 de febrero el guateque y este año cumplimos 35 años de casados". El año en el que se conocieron, explica, se fue su novio (actual marido) a París "y me trajo un elefante rosa".

Por tanto, décadas después, esa visita a la discoteca coruñesa con sus amigas marcó su vida. Porque allí conoció a su marido. Y de un modo muy particular, sin duda.

Patricio, desde Sevilla, el disfraz que se puso lo compartía con un amigo.

"Cogimos dos gorras, dos camisas, dos pantalones, dos zapatos. Cogimos las gorras y las partimos simétrica por la mitad. Y con todo, lo mismo. Después cosimos, de las dos camisas, las juntamos. Unimos una pierna con la del otro pantalón. Y lo mismo con todo. Teníamos barba y bigote. El resultado es que si nos juntábamos los dos, parecía que era una sola persona. Porque coincidía la camisa derecha con la izquierda", explica este 'Fósforo' en 'Herrera en COPE'.

"fuimos a un bingo disfrazados y no nos dejaron entrar"

Otra oyente, llamada Almudena, dice que iban "cuatro disfrazados. Era en Halloween. Yo llevaba un cristal clavado en la cara. Otro en la mano. Fuimos a un bingo y, al llegar, nos dejaron que habíamos llegado un poco pronto. Les dijimos que queríamos entrar a jugar. Nos dijeron que creían que íbamos a amenizar el bingo. Y no nos dejaron entrar. Fuimos a otro y oye, al final fuimos a otro y cantamos".

COPE Cartones de bingo

Maribel asegura que, durante carnavales, se disfrazaba todos los días. Se disfrazó con su amiga de monja y tenía un Citröen. "Y, a día de hoy, todavía la gente se acuerda de aquello. Y nos llamaban las Sor Citröen. Fue en el 93 y todavía se acuerdan de aquello. Nos lo pasamos muy bien".

Inmediatamente después, descubrimos el caso de Diego. Nos llama desde Sevilla. Se juntó con más amigos y "nos dio por disfrazarnos de hawaianos. Salimos de la fiesta sobre las 8 y media-9 de la mañana y, al volver una calle, nos encontramos al cura del pueblo. Dando la comunión a los enfermos. Y nosotros a 15 metros. Además, íbamos bastante bien tematizados".

Loli nos manda muchos besos desde Valencia. Cuando era adolescente se disfrazó con sus amigas de un modo muy particular. Se reunieron con una radio y decidieron disfrazarse de primitivo. Se pusieron como un saco encima "y nos picaba todo el cuerpo. Nos colgamos huesos también y patas de pollo. Aquello olía...".

Por último, charlamos con David. Habla con nosotros desde Madrid.

"Os escucho desde las seis y media de la mañana. Me he sentido identificado con los carnavales. Mi mujer y yo somos de un pueblo de Toledo y hace ya 13-14 años, en unos carnavales, no la conocía y teníamos amigos en común. Iba disfrazado de coche de choque y mi mujer iba de bola de billar. La primera impresión no fue típica. No podíamos apenas bailar. Lo curioso es que, ese hecho, hizo que la conversación fuese interesante", concluye la sección en 'Herrera en COPE'.