Los viajeros, ante la incertidumbre de coger un tren: Atocha y Chamartín recuperan lentamente la normalidad

Una de las noticias del fin de semana, ha sido, una vez más, el caos vivido en las estaciones de trenes madrileñas de Atocha y Chamartín.

El siniestro de un tren al descarrilar y un incidente con un pasajero, provocó que tanto el sábado como el domingo, miles de personas sufrieran cancelaciones y retrasos en sus viajes. Renfe ha cifrado en 15.000, los pasajeros afectados durante el día tan solo el domingo, tras cancelarse 22 trenes; en cuanto al resto de operadores, tanto Ouigo como Iryo cancelaron y reprogamaron sus trayectos, y aunque con alguno pequeño retraso, la situación ha vuelto a la normalidad.

Renfe y Adif esperan recuperar la normalidad este lunes

Adif ha anunciado que este lunes se recuperará la normalidad en la circulación de Cercanías de Madrid y en la línea de alta velocidad con la Comunidad Valenciana y Murcia.

¿Se está consiguiendo? ¿Cómo lo están viviendo los pasajeros tanto en las estaciones de Atocha y en Chamartín?

Los viajeros que llegan a Chamartín están pendientes de las pantallas de información

En la estación de Chamartín, la mañana ha comenzado con tranquilidad como ha comprobado la Cadena COPE con José Luis Concejero que contaba como los viajeros entraban a la estación pendientes de las pantallas donde se indican las salidas. Nada que haga saltar las alarmas, sobre todo en los trenes que se dirigen a Murcia, Alicante y Valencia, que son los que han afectado a más de 15.000 viajeros en las últimas.

María acababa de llegar a la estación con su maleta y el billete descargado en el móvil. Viaja a Valencia y ha venido con tiempo por si hay algún cambio de última hora. "Vine una hora antes, mirando a ver que no haya ningún cambio. Fui a la pantalla y hasta ahora no ha habido ningún cambio y me llegó por mensaje que seguía estable el horario y todo", le contaba al reportero de COPE.

En principio, este lunes se tiene que recuperar la normalidad después de un oscuro fin de semana en los trenes. Todos los ojos se dirigen a las pantallas de información. La circulación fluye a estas horas, aunque todos tienen en la cabeza el caos que se ha vivido aquí en las últimas horas.

en Atocha se recupera lentamente la normalidad

En Atocha, Alberto Herrera ha sido testigo de cómo los viajeros iban llegando a la estación con la esperanza de poder coger el tren que les llevara a su destino.

"Ahora mismo hay muchísimos pasajeros fijándose en las pantallas, en las horas de salida de sus trenes, pero el tráfico es mucho más fluido que ayer, la situación parece estar mucho más controlada, lo que nos comentan desde Adif es que los trenes están saliendo desde aquí a su hora, quizás con algo de retraso leve. En cuanto a la otra estación afectada, la de Chamartín, los primeros trenes de esta mañana, dirección al Levante, han salido con puntualidad, muchos viajeros han tenido bastante previsión a la hora de coger esos trenes y han llegado con tiempo a la estación".

Un aviso a los millares de afectados durante este fin de semana, recordarles que al haber sobrepasado el retraso máximo de 90 minutos, tienen la posibilidad de presentar reclamación y solicitar el reintegro del importe del billete. Hay tres meses de plazo.

El Partido Popular va a pedir la comparecencia urgente del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Senado para que dé explicaciones.