El ultimátum que le dio a su novio y que, décadas después, le continúa afectando: "No falla"

Comienza una sección muy querida en 'Herrera en COPE'. Nuestra 'hora de los Fósforos'. La mecánica es muy sencilla: les damos un teléfono. 900.50.60.06. Un tema del día. Y, a partir de ahí, ustedes nos cuentan las anécdotas más disparatadas que han vivido.

En esta ocasión, el tema que les proponemos es el siguiente: ¿qué cosas, cuándo usted conoce a alguien, le hacen decantarse por su amistad? ¿O para ser su pareja? ¿Cuál es su bandera verde a la hora de conocer a alguien?

El principal público que acude a los encuentros y los cursos son novios de entre 25 y 35 años

Leticia, la primera 'Fósfora' en intervenir, lo tiene claro. "Mi bandera verde es que me hable rápido de su familia o de sus animales. Cuando alguien lo menciona pronto en la conversación, detecto que es prioritario para ellos. Es menos frecuente de lo que me gustaría. Yo me fijo mucho", relata en 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, Gonzalo indica que valora positivamente que haya conversación y que no se produzcan silencios incómodos. También es importante, bajo su punto de vista, que sean charlas que nutran. "Y que no parezca una entrevista de 'te estoy haciendo aquí un test'. En mi caso, he llegado casi a puerto".

María es la siguiente 'Fósfora' en responder al tema del día. Afirma que no aguanta a un hombre con los calcetines blancos. Esa es su 'red flag'. Tampoco que tenga los dientes amarillos.

¿Y cuál es la 'bandera roja' de Patricia? Dice que ella conoció a un chico que "la mejor forma de intimar era acompañándome a todas partes. También al baño. Y para mí el baño es sagrado. Por ahí no paso. En un momento puntual, vale. Pero para perder todas las vergüenzas, no".

Tras esta anécdota, conocemos a Javier. Este 'Fósforo' nos explica que a él le encanta que la otra persona no tenga horarios. Que improvise. De hecho, lo que no soporta "es la gente que está pendiente del reloj".

"me tengo que controlar porque es algo que me violenta"

Begoña relata su caso. Ella vivió mucho tiempo en el País Vasco con un hombre al que le encantaba cocinar. Por desgracia, falleció. Ahora no aguanta al hombre que te intenta seducir "porque cocina. Me tengo que controlar porque es algo que me violenta. Como vea a uno que le gusta la cocina le digo: adiós".

Otra 'Fósfora', llamada Elena, dice que no soporta al hombre que no se afeite a diario. No puede con las barbas. "Un paisano de 50-60 años, dos días sin afeitar, da pena. Parece que va pidiendo", dice provocando las risas de los colaboradores de 'Herrera en COPE'.

Por último, recogemos el testimonio de Inés. Su bandera verde "es la puntualidad. No soporto que lleguen tarde. Llevo 43 años con mi marido y una de las primeras veces llegó tarde. Le dije que si no llegaba a la hora, me iba. En esa época no había móviles. Desde ese día, ya no falla".

Esto es a lo que hacíamos referencia en el titular. Esta 'Fósfora' le dio un ultimátum a su novio y, décadas después, le afecta porque ya es su marido. Su chico entendió a la perfección sus palabras y jamás volvió a llegar tarde.