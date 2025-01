Una vecina de Badajoz no acude a una boda y el motivo que da a los novios cambia su relación para siempre

Llega ese momento en el que charlamos con nuestros queridos 'Fósforos' en 'Herrera en COPE'. El tema del día es el siguiente: ¿A qué le levanta usted el ánimo?

El primer oyente, llamado Gregorio, lo tiene claro. Sale todos los días con la bicicleta a primera hora. Entre las 7 y cuarto-7 y media, recorre todo el día. "Voy por el río, hasta Getafe. No hay nadie. Y, al acabar, veo amanecer. Cuando vuelvo a casa ya me quedo nuevo. Tengo ya 62 años. Pero ver amanecer con la bicicleta, el color que hay...es impresionante", relata en 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después, Valle explica que durante estos últimos cinco años "lo que me motiva es la pandemia. El coronavirus. Recuerdo lo mal que lo pasamos todos. Yo no disfruté de esos aplausos del balcón, de los momentos de mi familia. Ahora estoy enredando a todo el mundo y es una motivación".

Inma también ha querido responder a nuestro tema del día. Nos llama desde el Puerto de Santa María (Cádiz). A esta 'Fósfora' la animan muchas cosas. Pero, en especial, hay dos. Tiene 3 hijos adolescentes "y nos levantamos por las mañanas pronto para ir al cole. Y todo son risas y bromas. Ellos disfrutan mucho cuando desayunamos juntos. Y eso es muy complicado. Por eso, pienso que no lo he hecho tan mal".

Puerto Santa María (Cádiz)

Respecto a la segunda cosa, relata que le levanta el ánimo "charlar con mi marido al final del día. Porque tengo un marido que vale millones".

Elena agradece el día que hace (porque está lloviendo). Después, relata que llama desde Badajoz. En su caso, le encanta oír la Zarzuela. Es la música que más le gusta del mundo. "Me vuelve loca. Echo de menos que ponéis muy poca zarzuela", le reprende a Sofía Buera, provocando las risas también del resto de colaboradores de 'Herrera en COPE'.

"ME ENCANTA VER EL SOL SALIR DESDE LA PLAYA; ES UNA MARAVILLA"

Otro 'Fósforo', llamado Manuel, sufre un subidón de energía al ver El Escorial y varios pueblos de la sierra madrileña de fondo. Vivir en el campo le reconforta mucho. Desde hace cuatro años, viven ahí. Y sus dos nietos y su mujer.

Asun, desde Elche (Alicante), se pone muy contenta con muchas cosas. Especialmente, cuando baja temprano a la playa. Ve cuando sale el sol y lo graba. "La gente está encantadísima con la salida del sol. Es una maravilla. Me hace feliz porque hago feliz a la gente que no puede verlo en directo. Cuando llueve, también suelo grabarlo en la playa. El ver cómo caen esas gotas del agua".

Alamy Stock Photo Vista de la playa de La Chucha y el faro de Cabo Sacratif en Andalucía al atardecer

¿A Mamen qué le sube el ánimo? Antes que nada, nos dice que llama desde Badajoz. Después, asegura que aunque pueda parecer fuera de lo normal, "tenía pasión por la Fórmula 1. En un momento de la vida, que estuve muy hundida, me acordé de que me debía a mis lectores (tenía un blog especializado de Fórmula 1). Y eso fue lo que me hizo ir tirando para delante. Formó parte de mi vida. Significó mucho para mí".

Incide en que había comuniones y bodas a las que no acudía porque se celebraban carreras de Fórmula 1. "Y no lo entendían, hubo gente que me dejó de hablar. Y yo lo siento. Para mí, era mi salvación. Y no la podía traicionar. Eso hizo que, poco a poco, fuéramos creciendo. Ahora, gracias a la web he conseguido pase VIP en Montmeló, he podido conocer a Fernando Alonso y he visto cumplirse muchos sueños gracias a eso", concluye la sección.