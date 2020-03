Trabajos esenciales: estaciones de servicio, de hacer caja de 1.000 euros en turno de noche a hacer 76 euros

Tras publicarse en el BOE la nueva medida del Gobierno para frenar el coronavirus en el que se cesa toda actividad que no sea esencial, queremos conocer cómo están trabajando y qué trabajos son esenciales.

Así, los ‘fósforos’ de 'Herrera en COPE' nos cuentan sus trabajos y cómo los desarrollan: desde agricultores, ganaderos, informáticos hasta amas de casa.

Y el caso de Javier, uno de los ‘fósforos’ de este lunes que es empresario de estaciones de servicios. Como dice este fósforo “ahora mismo somos bastante necesarios, porque esenciales son los sanitarios”.

Javier cuenta que “no se está teniendo en cuenta los intereses del empresario y en este caso del empresario de estaciones de servicio, que sufre muchísimo. No entiende que “tengamos que tener horarios para toda la red, soportando gastos enormes, cuando en realidad no hay consumo. Las caídas de venta en el sector rondan el 85%-90%, y esto va a suponer el cierre de muchas estaciones de servicio”.

Nos relata Javier que en la pasada noche hizo una caja de76 euros, cuando lo habituales hacer una caja entre 1.000 u 800 euros la noche. Además, señala que en muchas estaciones situadas en pueblos apenas llegan a hacer una caja siquiera de 12 euros.