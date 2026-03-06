"Trabajo en un parque y descubrí a una mujer cogiendo todo el paquete de bolsas para perros y, al preguntarle, me dijo que la usaba para la merienda de los nietos"

El programa 'Herrera en COPE', dirigido por Alberto Herrera, ha vuelto a dejar una colección de anécdotas sorprendentes en su sección 'La hora de los Fósforos'. En esta ocasión, el tema central ha sido la tacañería y las prácticas de ahorro más extremas, donde la historia de Daniel, un trabajador de un parque de Málaga, ha destacado por encima de las demás.

Daniel ha relatado la constante lucha que mantiene con los usuarios que se llevan paquetes enteros de bolsas para excrementos de perro. Un día, tras pillar a una señora 'in fraganti', decidió preguntarle por qué lo hacía. "Señora, que se lleve el paquete entero, coge usted unas cuantas y deje las demás", le espetó. La respuesta de la mujer fue tan inesperada como insólita: "No, es que son para envolver los bocadillos de mis nietos para el colegio".

Otras historias de ahorro extremo

El relato de Daniel ha servido para dar paso a otras historias inverosímiles. Un oyente llamado Virgilio ha contado cómo un compañero de obra reutilizaba el papel de aluminio del bocadillo durante toda la semana, limpiándolo y planchándolo cuidadosamente cada día. Por su parte, Lucía ha recordado a la dueña de una pensión de estudiantes que reutilizaba el compango de un cocido para varias comidas, sumergiendo y retirando las carnes para dar sabor al caldo.

La higiene también ha sido protagonista en estas historias de tacañería. Mónica ha compartido una de las anécdotas más comentadas, la de su cuñado, que durante una comida le ofreció su propio palillo. "Estábamos un día almorzando, y mi marido fue a coger un palillo, un mondadientes, y le dice, 'no, no has tomado, usa el mío, si por este lado no lo he usado'", ha explicado.

El desfile de testimonios ha incluido otros casos como el de Ricardo, que lava y reutiliza los pañuelos de papel; la suegra de Javier, que guardaba el agua de la ducha para fregar la casa; o la costumbre de no tirar de la cisterna hasta que no se acumulan varios usos. Anécdotas que, como han señalado en el programa, demuestran que la capacidad de ahorro de algunas personas llega a límites insospechados.