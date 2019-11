La semana de los 'Fósforos' en 'Herrera en COPE'

Esta semana ‘Los Fósforos’ de ‘Herrera en COPE’ vuelven a sorprendernos y entretenernos con sus historias. Unos días en los que se ha hablado de todos, desde el resultado electoral tras las elecciones del 10-N hasta insinuaciones al mismísimo Carlos Herrera.

Empezamos el lunes con la habitual resaca de la jornada electoral. ‘Los Fósforos’ nos contaron cómo vivieron la jornada del domingo y qué les había parecido el resultado. Se alegraba Ana por la remontada del PP, partido al que votó, y que ha pasado de los 66 escaños de abril a los 88 de estos comicios, pero no así por Cs.

Y después explicaba los motivos de la caída de Ciudadanos, "se ha dado el batacazo" por "veleta" y porque en Cataluña dejó "huérfanos" a muchos electores.

Este martes se celebraba el ‘Día del soltero’ y en ‘Herrera en COPE’ lo celebraron de una manera especial con todos los oyentes desencantados con Cupido. Y cuál fue la sorpresa del líder, cuando la ‘fósfora’ Ana le hizo la siguiente pregunta:

-"¿A ti qué tal te va tu soltería, si es que estás soltero, que eso tampoco lo sabemos?", le ha preguntado a Herrera. "Aquí una sevillana que tiene esta curisosidad".

-"Yo hablo lo que puedo. Yo vivo en una casa humilde y pequeña en Sevilla y de vez en cuando, si tengo fortuna, hago relaciones humanas. Pobre de mí, ¿dónde voy con mi estructura?", le ha respondido Herrera

-"Ay, ¡qué lástima", le ha respondido Nieves, que no ha quedado muy contenta con la respuesta del comunicador.

Una de las situaciones que seguro a alguno nos ha pasado. Alguna vez hemos olvidado las llaves en casa y hemos tenido que llamar al cerrajero. Ese fue el tema del miércoles en ‘La Hora de los Fósforos’ y los oyentes nos contaron algunas de sus experiencias.

Como la de Antonio que contaba que en una ocasión fue a cenar con su mujer y su crío. A pesar de ser intolerante a la lactosa, se tomó de postre un helado de nata.

El problema vino cuando llegaron a casa. Y es que, se habían olvidado las llaves. Como creían que estaba la ventana abierta y la planta era un primero, el 'fósforo' decidió trepar hasta llegar a ella. Cuando lo logró, la nata ya había hecho efecto en su organismo, así que le entró la diarrea. No te pierdas lo que le pasó a Antonio.

Y terminamos esta semana hablando de intoxicaciones alimentarias. Amparo contó que cuando se iba a casar decidió perder seis kilos. Esta fósfora barcelonesa no dudó en andar cada día una gran distancia por la Ciudad Condal para rebajar el peso y para no ir cargada, como era verano, bebía de las fuentes de la calle.

Amparo se casa y al poco tiempo se empieza a poner malísima. El médico no sabe que la pasa, pero ella en las deposiciones echaba "una especie de espaguetis blancos que se movía". Descubren que tenía la tenía solitaria y no sabían cómo hacer que expulsara la cabeza porque mientras no echara la cabeza, se seguiría reproduciendo. Tres años duró el calvario de la fósfora hasta que un médico residente del Hospital Clínico de Barcelona le dio el remedio.