El secreto que Carmen casi se lleva a la tumba y ha sacado a la luz en antena: en un hotel y a la hora del desayuno

En el 900.50.60.06, nuestros 'Fósforos' hablaron, en un momento dado, de secretos inconfesables. María fue uno de los testimonios que cabe recoger. Explicó que tiene un secreto que no lo sabe ni su familia. Un día, estaba con su marido en un gran hotel y "me dijeron que le diera a un botón, para abrir a una puerta, y di a otro que no era. Saltó la alarma. ¡Fuego, fuego! Tuvimos que salir pitando. Era la hora del desayuno. Aquello fue un caos. Era enorme. Lo pasé muy mal y no lo conté". Por tanto, este es el secreto al que hacíamos referencia. Carmen le dio al botón que no era y, sin quererlo, montó un lío en el hotel en el que se alojaba. Y a una hora clave.

Alamy Stock Photo Recepción de un hotel

Joaquín también respondió al tema del día. Él vivía en una séptima planta cuando era un niño y su madre, si le hacía un bocadillo que no le gustaba, lo tiraba por el balcón de su vecino. Un día, ese vecino (valga la redundancia) subió a su casa. "'Mari, yo no sé si a ti te pasa. Pero yo de vez en cuando me encuentro restos de comida y todo lleno de hormigas", le digo el vecino a su madre.

Juanma se apellida Acosta. Es de Tenerife. Tiene un gran peso desde hace años. Es seguidor del Tenerife y del Atlético de Madrid. No le gusta el Cholo. Y no se esconde. Decir esto "ante mis amigos es como mentar al demonio".

Otro 'Fósforo', llamado Álvaro, confesó que su mujer le regaló un Yorkshire y "desde entonces, la verdad es que duermo siempre con él. Lo que pasa es que el perro en verano es muy caluroso. Se escapa, se baja de la cama porque hace calor".

"le pusimos una nuez en las patas de un gato... y el gato tenía peligro"

Pero es que Carmen decía que su marido estaba esperando en el descenso del Sella, en Asturias. Estaba a punto de meterse en la piragua. De pronto, le entraron ganas de ir al baño y "notó que había una mojadera por ahí. La mano todo marrón. De repente, nota que alguien le dice: 'Hombre Pepe, cuánto tiempo'. Y luego ya se limpió. Pero imagínate la situación".

El secreto de Antonio también es muy particular. Este oyente confesó que, en su juventud, le pasó algo. Abrieron una nuez y "no se nos ocurre otra cosa que ponérselo al gato de zapato. La nuez coincidió. A la medida. El gato tenía peligro".

Todas estas anécdotas de los 'Fósforos' dan lugar a la siguiente reflexión: y es que demuestran que en el fondo, todos guardamos en la memoria un "secreto inconfesable" que, al compartirse y salir a la luz, deja de ser una carga para convertirse en un regalo, que deja un rastro de humor y nostalgia que ha iluminado la jornada de todos los oyentes de 'Herrera en COPE'.