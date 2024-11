Sale a cenar en familia por Nochebuena y alucina por lo que se encuentra al llegar a casa: "Nadie sabía"

En esta ocasión, queremos saber cuáles son los motes que han escuchado nuestros 'fósforos' y que más gracia le hacen. O, quién sabe, igual es el suyo propio.

Juan es el primer 'fósforo' que cuenta su caso. Indica que a él le llamaban "el Torrente. Cuando me hicieron encargado, me llamaban Torrente porque decían que era el brazo tonto de la ley. A mí me daba igual".

José Antonio, por otra parte, llama desde un pueblo de Badajoz. Ha conocido infinidad de motes. Pero se queda con dos. "Hay uno al que llamamos Sindi, es el 'sin dientes', y luego tengo otro que es de gente que viene al pueblo y es de fuera. A uno de ellos, le pusieron directamente el 'sin mote'".

TE PUEDE INTERESAR El truco definitivo de un oyente de Carlos Herrera para recuperar una mahonesa cortada: "Funciona"

Un oyente llamado Miguel nos cuenta algo muy particular. La historia la protagoniza su cuñado. Tenían dos amigos en el colegio y, cuando eran pequeños, a uno de ellos le puso "el chanelle. Era muy presumido".

"le decíamos cariñosamente el engañalosetas"

Inmediatamente después, charlamos con Patricio. En su juventud, tenía un grupo de amistades que siempre iba a la iglesia. Una persona iba a ayudar al cura. Tenía la parte izquierda paralizada. "Le decíamos cariñosamente el engañalosetas. Y el muchacho creo que no sabía el mote que tenía. Era entre nosotros".

Rocío, en la década de los 80, a su tío le llamaban "'llamémosle X'. Porque era profesor de matemáticas".

Rafael es un 'fósforo' y tiene algún amigo al que llaman 'Scalextric'. "Porque se le salían los pelos de la nariz. Y no tenían más remedio. Me ha parecido un mote muy gracioso", relata en 'Herrera en COPE'.

Leticia, desde Santander, cuenta que su marido es muy dado a poner motes. "En el instituto, tenían una amiga muy tímida. Hablaba muy bajito. Y le pusieron de mote: 'Volumen total'". Isabel también ha querido responder a nuestro tema del día.

Esta oyente tiene un amigo en la familia. Su abuelo era pastor. Iba con su ganado, con los perros. Se encontró con un colega "y le dijo que tenía seis perros. Le dijo que había contado mal. Eran 7. En la familia se ha quedado con el mote de perro".

Miguel Ángel charla con nosotros desde Almagro, Ciudad Real. Quiere hacerle un homenaje a toda su familia, porque de ahí tiene su mote. "Nos dicen cachones porque mis abuelos llevaban los pantalones grandes", indica.

Por último, recogemos los testimonios de Domingo y Marta.

Domingo cuenta que en un pueblo cercano al suyo, había una muchacha que le decían la C15 porque "si se acuerdan, en la campaña de publicidad decían que se lo cargaba todo".

También Marta, que asegura que "hace muchos años, íbamos a cenar en Nochebuena y se quedaron las llaves dentro de casa. Así que a buscar el cerrajero. Y el cerrajero se llamaba Candado. Le apodaban así porque nadie sabía su nombre y costaba dar con él por teléfono. Y más en esas fechas".