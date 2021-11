Quedar con los amigos, salir de ruta con las motos, dormir… los pequeños placeres de los ‘fósforos’

En la vida cada persona disfruta de su momento como más le gusta. Lo que para algunos pueda ser una tontería, para otros es uno de sus mayores placeres.

Y no tiene que ser algo grande, algo lujoso… No, no, tan solo, por ejemplo, como dormir algo más losa fines de semana, para alguna persona es lo mejor que le puede suceder.

¿Cuáles son esos pequeños placeres de nuestros ‘fósforos’ de ‘Herrera en COPE’?

Eugenia nos dice que su pequeño placer es sentarse en el medio del sofá, justo donde está la raja. Es una costumbre que cogió cuando estaba estudiando en la universidad.

Para Manuel su placer es quedar los fines de semana con sus amigos. Además, nos cuenta que durante la semana están a dieta y cuando llega el viernes lo primero que hacen es tomarse sus cervezas y sus montaditos.

Sentarse frente a una chimenea con un buen libro y una copa de vino, es lo que más le gusta a Vega María. También ese día en el que suena la alarma del despertador y se da cuenta que no tiene que trabajar y se queda acurrucada en la cama y escuchar a Herrera.

Antonio desde que llegue el fin de semana para poder ir con su grupo de amigos de ruta con las motos por los Pirineos, tomar un buen desayuno y llegar a casa a mediodía.

A Amelia que le encanta el verano, su mayor placer es llegar a casa después de un mañana en la playa y darse una ducha de agua fría y jabón.

Ir de ruta en bici con los amigos y tomar una buena comida; y salir con los amigos. Estos son los dos placeres de Juanjo.

Ángel que es de Reinosa nos dice que cuando nieva le encanta salir a pasear por la mañana temprano junto a su mujer.

A Fernando le entusiasma ver coser a su hermana porque le recuerda a su madre.

Y a Alberto los paseos de madrugada por la ciudad junto a su mujer.

Lo de Conchi es un caso ‘raro’ pero entendible. Nos cuenta Conchi que su mayor placer es cuando llena el depósito de gasolina de su coche. ¿Por qué? Por esa sensación de libertad, de poder ir adonde le dé la gana.

Para Fermina su placer es que cada mañana le despierte su nieto y le diga “buenos días, abuela. ¿Has dormido bien?”.

Y por último, Lorena disfruta cuando se va con sus amigas a tomar café, un cruasán y una buena charla.