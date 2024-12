Un oyente de Carlos Herrera empieza una serie y este es el gran detalle que no pasa por alto: "Interesante"

Este martes, preguntamos a nuestros 'fósforos' sobre lo siguiente: Series. ¿Qué última serie ha visto y le ha gustado?

Edu es el primer 'fósforo' que responde a esta cuestión. Dice que hay varias series a las que se ha enganchado: "House of Light, 'Succession'. Y hay una que se llama 'Lioness' que me gustó mucho. 'Celeste' también".

"'Celeste' es un thriller tributario. Es fantástico. Arranca lenta porque al principio describe mucho a los personajes", recomienda también María José Navarro.

Juan Antonio, por otro lado, desde Arguineguín, indica que "la última serie que he visto es 'Caleidoscopio'. Versa sobre el robo a una empresa de seguridad que se encarga de custodiar unos bonos de unos millonarios. En esa serie está Paz Vega. Y es bastante innovadora. Los episodios no están numerados. Cada episodio tiene un color y va continuamente del pasado, al futuro, al presente".

ALBERTO_DIAZ Paz Vega

Así, "no están tan conectados los episodios y cada uno tiene su propia personalidad".

Otro oyente ha visto hace poco la serie llamada 'From'. Es de "terror y es un poco rara. Va de una pareja que va con sus hijos haciendo un viaje. Se pierden, van a parar a un pueblo del cual no pueden salir y por la noche salen unas criaturas raras que se comen todo lo que hay".

Reme recomienda 'Miss Jerusalén' que "es sobre los orígenes del conflicto palestino-israelí. Está muy interesante. Explica desde los comienzos del conflicto, la intervención que tuvo Reino Unido y está bien porque los inicios son de cómo se llevaban palestinos e israelíes".

'CROSS', 'TED LASSO' O 'FROM', entre las recomendaciones de series de nuestros 'fósforos'

Inmediatamente después, Manuel nos traslada su recomendación. A él le encantó 'La última noche en Tremor'. Dice que "es la historia de un personaje que es un músico. Tras sufrir un desencanto amoroso, se recluye en un pueblo. Y eso es lo bonito de la serie. El pueblo es de la costa asturiana y sale precioso porque lo es. Es interesante. Thriller y buenos actores". Así, el detalle que no le pasa desapercibido y en el que ha incidido este oyente es el gran paisaje sobre el que se enmarca la serie.

TE PUEDE INTERESAR Un vecino de Sevilla va a comer a un restaurante de Jerez de la Frontera y el camarero no puede creer lo que le pide de aperitivo: "Tremendo"

Nines lo tiene claro. Esta 'fósfora' tiene una serie predilecta: "Es 'Cross'. Es un detective afroamericano. Sufre un episodio muy traumático y, en la serie, resuelve tanto lo que le pasó a él y cómo pillan a un asesino en serie".

¿Y qué serie nos recomienda Juan? Concluye la sección asegurando que ve muchísimas series y le encanta. Actualmente, está viendo "'Ted Lasso'. Es muy sencilla. Son 25 minutos de episodio. Es un equipo de fútbol que va a menos".