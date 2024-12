Se muda a Texas para trabajar y los vecinos no dan crédito a lo que lleva en su camión

Es una de las secciones que más adoramos en 'Herrera en COPE'. Ese momento en el que, nuestros 'fósforos', responden al tema del día en el 900.50.60.06.

Hablamos de coches tuning. ¿Han tenido alguno? ¿Y un familiar? Diego es el primer 'fósforo' que relata que siempre ha sido tunero. "Vengo de una familia muy tranquila. Cuando tenía 22 años me compré un coche que tenía mi misma edad. Compré un BMW para tirar. Me puse a meterle mano en el taller y era como ver el coche de tu abuelo sonando como un fórmula 1", cuenta. Añade que "yo iba a casa de mi novia y me decía que 5 minutos antes de que llegase, ya sabía que venía".

Alamy Stock Photo



Al padre y a la madre de su chica, explica, no les hacía gracia el coche. Pero es que a sus vecinos, menos.

"ERA LA ENVIDIA DE LA CASTELLANA"

Alberto, desde Collado Villalba, cuenta que le llamaban el halcón callejero. La explicación es el siguiente: "en el 85, empecé de mensajero y en cuanto gané dinero, me compré una Yamaha. Todavía la tengo. Le puse de todo. Era la envidia en la Castellana".

Inmediatamente después, Salvador dice que tenía un tío "con un R6. Lo quería más que a su mujer. Lo heredó su hijo y, entonces, la primera pegatina que le puso fue 'sin turbo'. Luego otra que ponía, de 0 a 100, en 60 minutos".

Javier llama desde Austin, Texas. Se compró hace 2 años su primer coche en "Estados Unidos. Le llamo 'la española'. Aquí puedes personalizar tu placa y yo tengo puesto 'la española' con la bandera de España". Asegura, por otro lado, que ha visto "coches que parecen árboles de Navidad".

Ana María, jubilada, dice que está matriculada en la universidad. Un dato curioso. Ella no conduce pero su marido "en nuestra época de trabajadores, tuvimos una empresa de arte gráfica y para transportar los pedidos, compramos un Dyane 6. Era muy viejo, pero nos sería en ese momento".