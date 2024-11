Un oyente murciano de Carlos Herrera acude a su primera barbacoa con la familia política y alucina por lo que le pasa al llegar: "Humillado"

En el 900.50.60.06 le proponemos, en esta ocasión, el siguiente tema del día a nuestros 'fósforos': ¿Cuál es la norma de convivencia que más le ha sorprendido?

Hay casas, por ejemplo, en las que está prohibido quejarse a partir de las 20.00h. El tema de las luces encendidas en horas intempestivas, etc...

Pepe es el primer 'fósforo' que, desde Lorca (Murcia), nos cuenta el caso de su suegra. En esta casa, "está prohibido asumir los privilegios que tiene el yerno veterano. Somos tres cuñados, tres yernos, y cuando yo llegué allí hace 25 años... era el último y tenía que hacer méritos. Quise preparar la barbacoa". Inmediatamente después, se le echaron encima porque "eso era cosa del yerno más veterano. Y yo, humillado. Con mi cerveza y mis aceitunas".

Hace dos semanas, le pasó exactamente lo mismo. Intentó hacer unas migas "y sacrilegio. Eso es cosa del yerno veterano".

Carmen nos relata la norma que tiene que seguir. Es en casa de su hija. "Ha comprado una fundita y, cuando llegamos, nos las ponemos en los zapatos. He pensado que alguna vez me voy con ellas a la calle. Es antideslizante y todo, fantástico. Es buena idea. A mí me encanta", le cuenta a Alberto Herrera.

Se suceden las llamadas de los oyentes. Como Alberto. En su casa existe la democracia, ironiza. Es decir, "la democracia es que votamos los mayores de edad. Además, yo con mi mujer no discuto nunca. Por eso, tenemos por norma no discutir".

"tenemos una norma: no se pueden echar los calcetines al lavar al revés"

¿Y qué norma curiosa nos indica Inma que aplica en su familia? En su caso, dice que no son nada estrictos en casa porque "yo me encargo casi de todo. Somos una mujer y cinco hombres, así que imagínate. Todos me ayudan. Pero tenemos una norma: no se pueden echar los calcetines al lavar al revés. Tengo un toc".

Conchi, otra querida 'fósfora', asegura que la norma que tiene en casa y "no sabe cuánto tiempo lo voy a poder mantener es que no se prueban dulces de Navidad hasta la cena de Nochebuena. Yo voy comprando, guardo en la despensa. Pero me están respetando".

Por último, recogemos el testimonio de Rita. "Mi norma siempre ha sido no ir descalzo por casa y no estar sin camiseta".