Monta una fiesta en familia por su cumpleaños y al abrir el regalo de su hijo no da crédito a lo que hay en su interior: "Se le quedó una cara..."

El tema del día de nuestros 'fósforos' es el siguiente: ¿qué le ha pasado a usted en un cumpleaños? ¿Cómo le han sorprendido en el suyo? Responden en el 900.50.60.06

Antonia responde a esta cuestión. Antes que nada, nos dice que es la primera vez que sale en la radio y le hace mucha ilusión. La 'fósfora', por sus 50, quiso organizar una fiesta con su familia y sus amigas. Buscó una casa rural para todos. Para pasar un fin de semana especial. Su matrimonio no iba muy allá y su exmarido, marido por aquel entonces, intentaba fastidiarle el plan.

De hecho, "15 días antes y con la reserva de la casa hecha, tuve que anular y dejar todo. Aquello me costó que, al final, mi marido me dijera que se quisiera divorciar. Y mi 50 cumpleaños empezó con los papeles del divorcio".

La pobre ya no celebró su cumpleaños porque, días antes, tuvieron una gran discusión. Lo celebró con sus dos hijos "y fue muy triste. Yo cumplo años el 9 de julio".

"se puso a llorar como un niño pequeño"

Rafa, por otra parte, dice que su primo Pedro es maravilloso. Cumplía 50 años y los amigos le hicieron una sorpresa. Su mujer bajó a Torremolinos, era de allí. El primo no aparecía. Tenía el teléfono apagado, no había manera de localizarlo. "Un hermano de su mujer, que es periodista, me dijo que sabía donde estaba. Era aficionado al baloncesto. Total, que ahí estaba viendo al Unicaja en Málaga. Le dijeron a mi primo que fuese para Torremolinos que la había liado parda. Se puso a llorar como un niño pequeño".

¿Y qué historia tiene Israel con un cumpleaños? Responde que era el cumpleaños de su madre. Usa prótesis dental. Llevaba unos días que no se lo ponía. Y, para su cumpleaños, decidieron regalarle una dentadura de drácula para hacer la broma. A la hora de los regalos, su madre estaba muy ilusionada y "cuando lo abrió, se le quedó una cara...y, desde entonces, ya no se quita la prótesis dental".

Genuino, que así se llama uno de nuestros oyentes, nos cuenta que el Rey le felicitaba todos los años por su cumpleaños. El 25 de marzo le llegaba un telegrama con la felicitación del Emérito. Tiene guardados varios de ellos. Y, claro, todo se acabó cuando abdicó. "Fue el último cumpleaños que me felicitó".

Inmediatamente después, Sole también relata su anécdota en 'Herrera en COPE'. Esta 'fósfora', en pleno confinamiento, "el 18 de abril, cumplía una amiga 40. Nos compinchamos con el marido para que, a una hora determinada, la mandara al garaje. Vivimos en una urbanización cerrada. Otra se escapó para venir. Ella bajó, subió la puerta del garaje, y se encontró a tres sacos de basura moviéndose. Éramos nosotros. Y claro, se asustó".

