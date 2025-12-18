José Luis dice adiós a su puesto como controlador aéreo tras 35 años y sus compañeros le dejan un mensaje emotivo antes de jubilarse

One Team Player. Hoy que hablamos de palabras, de palabros y de anglicismos, ya me van a perdonar. Se le llama así a la persona de equipo, a la que prioriza un objetivo grupal sobre los suyos, escucha, ofrece y contribuye al éxito colectivo.

Esta es la historia de una de esas personas.

Alamy Stock Photo Torre de control del aeropuerto del Prat, Cataluña

José Luis Sariego tenía su último servicio esta semana. 35 años en una torre, controlando que los vuelos vayan por su sitio, cada uno por su carretera en el cielo. Algo bueno habrá hecho cuando le han despedido así.

Oigan, con lo difícil que es poner a todo el mundo de acuerdo, lograr este consenso habla bien de José Luis, que encarna perfectamente a todos esos compañeros que mejoran la jornada.

Igual alguno de Vds también ha tenido que despedir a un compañero que se jubilaba en este 2025. Sirva para desearles a todos ellos, a todos esos hombres y mujeres buenos, mucho disfrute y placidez.

La historia de Sariego sirve para poner en valor la figura del controlador aéreo, una profesión de máxima responsabilidad que a menudo se ve envuelta en mitos y falsedades, como la de un audio viral que ha circulado este fin de semana. En él se escenifica una supuesta bronca entre un piloto y la torre de control por un aterrizaje de emergencia denegado, una situación que los expertos tildan de inverosímil.

un piloto de avión desgrana su día a día

Para aclarar cómo se gestionan realmente estas situaciones, el comandante y psicólogo Alfonso de Bertodano explicó en el programa 'Herrera en COPE' que la grabación es "imposible que fuera así". Según el experto, una maniobra de aterrizaje no es una decisión impulsiva, ya que "preparar una aproximación a un aeropuerto requiere una planificación" que incluye el análisis de múltiples factores como la meteorología o la pista, donde los controladores siempre "favorecen la labor" del piloto.

Canva Cabina de avión

En el caso real de una emergencia médica a bordo, el protocolo es estricto. La tripulación solicita asistencia médica entre el pasaje para que un facultativo determine la gravedad. Con ese diagnóstico, el piloto, en coordinación constante con los controladores, tiene ya "todo previsto y organizado" para desviarse al aeropuerto más adecuado, que debe contar con los servicios hospitalarios necesarios para atender al paciente y al resto del pasaje.

Respecto a la presencia de un avión presidencial, como se argumenta en el audio falso, Bertodano aclara que los horarios de restricción de los aeropuertos se publican con antelación. Además, desmonta el drama de la falta de opciones, asegurando que los aviones comerciales siempre tienen "un aeropuerto" alternativo a una distancia máxima de 60 minutos sobre tierra firme, garantizando que siempre existen alternativas seguras. Escucha aquí su entrevista al completo y descubre más detalles de su trabajo.