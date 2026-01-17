Juan: "Me dejaba mucho dinero en los recreativos y había un truco para ahorrar: le quitábamos la chispa a un mechero, se la poníamos donde introducíamos a la moneda y te daba un montón de créditos"

El programa Herrera en COPE, en su sección La Hora de los Fósforos presentada por Alberto Herrera, ha abierto el micrófono a los oyentes para compartir cuál ha sido el juego digital al que más se han enganchado. La avalancha de mensajes y llamadas ha destapado historias de toda una vida, desde los clásicos Tetris y Comecocos hasta los más modernos Call of Duty o Assassin's Creed, pero ha sido el testimonio de un oyente, Juan, el que ha revelado uno de los trucos más legendarios de la generación arcade.

Juan ha confesado que su gran vicio no era reciente, sino que se remonta a la época de los salones recreativos, donde se dejaba horas y monedas en la máquina del Ghost 'n Goblins, un clásico de plataformas. Como gastar monedas de cinco duros era un lujo, la necesidad agudizó el ingenio y dio lugar a una picaresca que muchos recordarán: el truco del mechero.

El método, según ha relatado, era casi profesional. "Había un pequeño truco que hacíamos en ese tiempo, que le quitábamos la chispa a un mechero, se la poníamos donde introducíamos las monedas y le dábamos a la chispa", ha explicado. El sistema consistía en desarmar un encendedor para extraer el cable del piezoeléctrico, introducirlo en la ranura de las monedas y accionar el mecanismo para generar una descarga que la máquina interpretaba como un pago.

Este conocimiento, ha añadido Juan, "fue pasando de generación en generación hasta que llegó a mis oídos". El resultado era la obtención de múltiples créditos gratis para poder jugar sin descanso. Eso sí, la práctica tenía sus riesgos: "Hasta que nos pillaba el del local y nos echaba a patadas", ha concluido entre risas.

Una afición sin edad ni plataforma

El caso de Juan ha sido la anécdota estrella, pero el programa ha demostrado que la afición por los videojuegos atraviesa generaciones. Raúl, otro oyente, ha recordado su adicción al Tetris, tan intensa que llegó a "cerrar los ojos por la noche y ver caer las piezas", con la icónica música del juego resonando en su cabeza.

Alamy Stock Photo Tetris - Nintendo Entertainment System

En el otro extremo se encuentra Naty, de 72 años, que ha contado cómo mantiene un ritual diario con su móvil: "Yo me levanto por la mañana y con mi café hago la palabra, la palabra del día, un de cifras", siendo el Rummikub online su favorito. Se considera una experta y asegura que solo su nieta le "hace un poquito de sombra".

La edad tampoco es un impedimento para la competición, como ha demostrado Carlos, de 60 años, quien juega a diario al Call of Duty online. No solo disfruta, sino que alcanza niveles muy altos y presume de darle "unas palizas terribles" a su propio hijo. Su mujer, sin embargo, no lo ve con los mismos ojos.

Del 'ciber' al sofá de casa

La conversación también ha servido para recordar la evolución del propio sector. Un oyente ha rememorado los inicios de los 2000, cuando la gente acudía a los "ciber" para jugar a títulos como el Counter-Strike, ya que la conexión a internet en casa no era lo suficientemente potente para los primeros juegos online.

Alamy Stock Photo Counter-Strike

Hoy, la realidad es muy distinta, con consolas que ofrecen experiencias inmersivas y conexiones ultrarrápidas. Ejemplo de ello es Samuel, que ha dedicado más de 2.400 horas al Ghost of Tsushima en su PlayStation 5. Historias que, junto a menciones de otros títulos como Age of Empires, Pro Evolution Soccer o el esperado GTA 6, confirman que la pasión por los videojuegos es un fenómeno que, lejos de desaparecer, se transforma y sigue ganando adeptos.