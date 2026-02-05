"Cojo un autobús lanzadera para seguir mi viaje a Córdoba, el chófer se equivoca y nos perdemos y el tren que he cogido después se queda sin corriente"

La crisis ferroviaria que afecta a la conexión entre Madrid y Córdoba está dejando situaciones esperpénticas para los viajeros. Así lo ha contado María José Navarro en el programa 'Herrera en COPE', donde ha relatado la odisea de un usuario. Tras tener que coger un autobús lanzadera por el corte de las vías, el conductor del vehículo se perdió, provocando que el pasajero no pudiera enlazar con el siguiente tren.

La surrealista historia no acabó ahí, ya que una vez consiguió subir a un nuevo convoy, un poste se cayó sobre la vía y el trayecto volvió a quedar interrumpido.

Duelo por la vivienda

En el plano político, el enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid a cuenta de la ley de vivienda ha subido de tono. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, se ha quejado de la falta de aplicación de la norma en la región y ha llegado a plantear una medida drástica en una entrevista televisiva.

La ministra expresó su frustración y afirmó: "a mí me encantaría intervenir con un 135.1 155 en la comunidad de Madrid, que no está asumiendo sus competencias en materia de vivienda, pero no tengo una mayoría en el senado como para hacerlo". Estas palabras provocaron la reacción de Jorge Bustos en el mismo programa, quien señaló la ironía del Gobierno: "Somos federalistas Cataluña, pero para Madrid somos más centralistas que Franco".

El silencio sobre Barbacid

Por otro lado, Navarro ha puesto el foco en la figura del oncólogo Mariano Barbacid y su extraordinario avance contra el cáncer de páncreas.

EUROPA PRESS Mariano Barbacid, fotografía de archivo

Sin embargo, la periodista ha señalado el llamativo silencio del presidente Pedro Sánchez y la ministra de Ciencia, Diana Morán, quienes no se han pronunciado sobre este hito histórico español. Esta situación resulta más sorprendente si se tiene en cuenta que la investigación de Barbacid ha recibido fondos públicos, un hecho que la ministra de Sanidad sí comentó. "Qué raro, ¿verdad?", ha apostillado Navarro.

Finalmente, la sección 'Las maneras de vivir' se ha hecho eco de las fuertes lluvias en Cádiz. La anécdota surgió a raíz de una conexión de la presentadora Sonsoles Ónega, que describió la autovía CA-36 como

El comentario generó cierta controversia entre algunos gaditanos, que replicaron con humor en redes: "se llama Bahía y es mar, pero igual esto no sale en algunos mapas de Madrid". Un apunte geográfico que, según Navarro, demuestra que "la geografía, pues la tenemos un poco así así".

El impacto reputacional en la Marca España tras adamuz

Este tipo de situaciones que escenificaba este usuario junto a accidentes como el ocurrido en Adamuz, tienen un tremendo impacto reputacional en la imagen de España. Andy Stalman, uno de los mayores expertos en branding, advierte sobre la fragilidad de esta imagen: La construcción de una reputación puede llevar una vida entera, y demolerla puede llevar instantes, segundos. Según el experto, el país puede recuperarse, pero solo si hay claridad, transparencia y, sobre todo, un plan.

Stalman, conocido como 'Míster Branding', ha sido especialmente crítico con el estado de las infraestructuras clave, como la estación de Chamartín, describiendo una imagen de obras, suciedad y falta de señalización que, en sus palabras, no está a la altura de una potencia turística mundial como es España, uno de los países más visitados del mundo.

Todo ello deriva en un cambio radical en la percepción de las infraestructuras ferroviarias del país. Se genera una mezcla de temor, miedo y desilusión entre los usuarios que, según lamenta el experto, provoca que España pase de ser una potencia mundial en materia ferroviaria a estar puesta hoy en tela de juicio.

El experto en branding recuerda que en el siglo XXI, cada español es Marca España. Desde figuras públicas hasta cualquier ciudadano anónimo, todos son responsables de cuidar la imagen del país. Como contrapunto, Stalman pone de ejemplo a figuras como Carlos Alcaraz, que demuestran que con esfuerzo, sudor, trabajo y disciplina, puedes salir de Murcia y conquistar el mundo, haciendo un llamamiento a valorar el país en su conjunto.