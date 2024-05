Escucha aquí las películas de terror que más miedo han dado a nuestros 'fósforos'

Llega uno de los momentos más esperados de 'Herrera en COPE'. El momento, valga la redundancia, de hablar con nuestros 'fósforos'. Hoy toca preguntarles por películas de miedo. ¿Les gustan? ¿Cuál es el film que más terror le ha dado?

Fernando es el primer oyente que interviene en la sección para contarnos que "hay grandes películas que te provocan un miedo espectacular. A mí me impactó 'La Huella'. Hay un payaso.... eso lo vi cuando tenía 11-12 años. Tengo 53 y no puedo ni ver a un payaso. Me muero".

Adrián, por otra parte, explica que vive en Cartagena, pero es hondureño y es un friki del terror. Un día, estaba viendo 'El exorcista'. Acababa de salir la película y, en la parte donde empiezan a caerse los cuadros, también ocurrió en su vivienda. A la vez.

"Empezamos a gritar, salimos de casa y lo peor fue cuando salimos de allí. Era medianoche y vimos un niño por la calle. Fue la peor cosa que me ha pasado en mi vida. Parecía el niño con cara de demonio de 'La pasión de Cristo'. Nos metimos rápido otra vez". Y esta anécdota no le ha frenado porque sigue viendo películas de miedo.