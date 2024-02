Escucha aquí cuáles son los ruidos que no soportan nuestros 'fósforos'

Isabel afirma que "desde la pandemia, tiene una casa en el campo. A las afueras de Cartagena. "Es un sitio muy bonito. Aquí se oye el gallo a las tres de la mañana. Lo que molesta es que a las 8 y cuarto venga el avión del ejército del aire de San Javier. Yo le digo a mi marido, ¡que nos cae! Todos los santos días".

Pilar, en su intervención en 'Herrera en COPE', ha explicado que le relaja ir en coche. Es copiloto, no conduce, y su marido muchas veces la lleva a todas partes. "Yo voy tan tranquila y de repente se empieza a oír un ruido. Descubrí que es mi marido, que va conduciendo".

Al final, se dieron cuenta de que él lo hace sin querer "y debe ser la respiración, o no sé".

Otra oyente, llamada Estrelli, cuenta que duerme lejos del ruido que le molesta. Y eso le va bien. "Tengo a mi madre que no es normal como ronca. Se queda traspuesta. Es una cosa que no tiene nombre. El médico la observó y nos dijo que iba a necesitar apoyo. Nos mandaron una máquina a casa, la ponemos en el salón, y eso empieza a hacer ruido. La mujer duerme, pero nosotros estamos a prueba de bombas. Eso no hay quien la aguante".