Diego, el oyente de Carlos Herrera al que pillaron en su trabajo tras mentir

Diego nos habla de cuando trabajaba en una cristalería en Gijón, 15 años llevaba allí y se define como “una persona muy trabajadora y muy cumplidora”. Un día que iba con un compañero a hacer un trabajo en casa de una clienta “decidimos que no teníamos ganas de trabajar y nos fuimos al cerro de Santa Catalina donde está la escultura de Chillida”. Allí pasaron el rato, e incluso recuerda que “nos llamó el jefe para saber si habíamos ido a hacer el trabajo y le dijimos que la clienta no estaba en casa”. Hubo un momento en el que compañero sacó un rotulador grande “y no se le ocurre otras cosa”, cuenta el fósforo, “que escribir en el Elogio del Horizonte: “Fulanito y Dieguín están trabajando” (Dieguín es como le llamaban a él), pero hay más porque “y va y ¡pone la fecha!”.