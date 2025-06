El detalle en la comunión de su hija en Málaga que sacó a la luz uno de los mayores traumas de esta oyente de Herrera: "Me miraban..."

En el 900.50.60.06 hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre lo siguiente: ¿qué opiniones has dado que no han sentado muy bien y por qué?

Encarna es la primera 'Fósfora' y llama desde Murcia. Nos cuenta que no le gusta la arena, el calor ni el sol. "Te tienes que poner moreno por narices. Y tienes que veranear en la playa. A mí no me gusta. Tengo que ir con mi pareja. A él sí le gusta. Pero luego resulta que no se baña".





Por otro lado, Ángela relata que le da mucho complejo cuando va a un asador y pide la carne muy hecha. A ella no le gusta la carne con sangre. "Tampoco la quiero como una suela. Yo la quiero hecha", cuenta en 'Herrera en COPE'.

Inmediatamente después charlamos con José Luis. Llama desde Asturias. Dice que en su tierra es raro porque no le gusta la sidra. Además, le hace "daño. Tú aquí vas a cualquier fiesta y la sidra se comparte".

María Fernanda asegura que se apellida Agredano, colaborador de 'Herrera en COPE'. Cree que serán primos hermanos. Pero no lo tienen confirmado. Algo que ha provocado las risas en el estudio.

"MIS AMIGOS ME MIRABAN SIN SABER POR QUÉ NO COMÍA"

Pero, más allá de eso, ha contado que vive en Málaga. Odia los espetos de sardina. Es un problema porque son típicos allí. Pero ella se sacrifica. "Cuando vienen todos mis amigos de Sevilla. Los llevo a los chiringuitos". En la comunión de su hija pidieron espetos. Sus amigos creían que les gustaba y "hubo comentarios por parte del espetero. Diciendo: 'pero bueno, cuántos espetos se van a comer'. Mis amigos me miraban sin saber por qué no comía. Y ya les dije".

Ese era uno de sus mayores traumas y que salió a la luz en la comunión de su hija. Comer espetos. Los odia.

Isaías también ha llamado al 900.50.60.06. Dice que él cría lechazos. Es de Valladolid. A su mujer no le gustan. Pero bueno, conviven con ello. Después, José Miguel afirma que en Sevilla ir en moto es lo más sencillo para desplazarte. Pero odia ir de paquete. Que conduzca otro... no lo lleva bien. Se pone nervioso porque nota que no tiene el control.

También recogemos el testimonio de Omar. Este oyente indica que, en Navidad, no puede comer langostinos. No le gustan. No puede con ello. "Y en Asturias, igual. La sidra. Tampoco me gusta".

Por último, charlamos con Luis. Dice que le miran con mala cara. Es aficionado a los toros y al flamenco. No le gusta José Tomás toreando ni Camarón cantando. Algo que creemos que no le va a gustar mucho a nuestro compañero Sixto Naranjo. También aficionado al toreo.