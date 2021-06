El coronavirus por el mundo: esperanza ante el ritmo de vacunación y libertad de movimientos

Como cada miércoles en ‘La hora de los fósforos’ de‘Herrera en COPE’repasamos, de la mano, de los corresponsales como está la pandemia por el mundo. Un día en el que viajamos a distintas ciudades para conocer las restricciones, los casos que tienen y las preocupaciones.

EE. UU. PERMITE VIAJAR A SUS CIUDADADANO QUE VIVEN ALLÍ A 120 PAÍSES

Empezamos, como siempre, con Juan Fierro que está en Washington y que no cuenta que “han cambiado las recomendaciones porque todos son recomendaciones para viajar a un total de 120 países en total, 61 son los que cambian digamos de módulo y entre ellos está España. Esos 61 países se encontraban en el nivel 4, que era en el que no se recomendaba viajar, es decir si ustedes van a viajar a cualquiera de estos 61 países quédense en sus casa. Ahora no es que cambie mucho la cosa, pero algo cambia, dice que si el viaje no es esencial que se queden en casa, pero que si tienen que salir pues que pueden salir pasan. Pasan de nivel 4 a nivel 3, eso sí el Departamento de Estado, las nuevas directrices del Departamento de Estado les dice hombre si van a viajar pues lo mejor es que se vacunen primero y luego viajen.

Lo que no ha contestado el Departamento de Estado es lo que están esperando muchos españoles que quieren venir aquí , a los Estados Unidos y es que todavía está prohibido que los residentes en países europeos de la Europa Schengen y del Reino Unido, por ejemplo, puedan venir a los Estados Unidos y las autoridades estadounidenses no han querido adelantar cuando se van a levantar esas restricciones para que esos viajeros europeos puedan venir a los Estados Unidos. Aunque bueno, este paso a lo mejor nos da alguna indicación de que quizá se empiezan a flexibilizar un poco más todas estas medidas.

Las autoridades sanitarias hicieron un estudio bastante amplio durante el mes de marzo y el durante el mes de abril y advierte que el 30% de los jóvenes entre los 12 y los 17 años que tuvieron que ser ingresados por el covid-19, el 30% de los de los hospitalizados tuvieron que ser también pasados a las UCIs y un 5 % necesitó un respirador. Dicen las autoridades sanitarias que este es un porcentaje muy elevado, que un 30 % tuviera que pasar a la UCIs; también señalan que no se produjo ningún fallecimiento y señalan algunas otras referencias importantes como por ejemplo el 70% de los jóvenes tenía una condición previa, la mayoría de ellos, tenía sobrepeso, eran obesos. Pero, desde luego son datos muy significativos que han llamado mucho la atención a las autoridades sanitarias aquí en los Estados Unidos.

BÉLGICA DICE ADIÓS A LAS MASCARILLAS AL AIRE LIBRE

En Bruselas está José Luis Concejero que cuenta que “están vacunando a aquellas personas que han nacido entre el 83 y el 85. La vacunación va a muy buen ritmo, ya se ha vacunado prácticamente al 50% de la población adulta con al menos una dosis, así que en principio aquí se va a cumplir ese objetivo de vacunar al 70% antes de este mes de julio.

Hoy es un día importante en Bruselas porque definitivamente se abren los gimnasios después de 7 meses, se abre el interior de los bares y restaurantes - solo se podía consumir en las terrazas-, ahora ya también el interior con muchas restricciones pero bueno al fin y al cabo se puede consumir el interior de los bares y desde hoy no es obligatoria la mascarilla al aire libre, siempre que estemos al aire libre y que no crucemos evidentemente pues calles comerciales con mucha gente y también en aquellos mercadillos donde hay mucha aglomeración de personas es obligatorio llevarla. Pero bueno, si vamos a dar un paseo al aire libre o vamos caminando al trabajo no es obligatoria llevar la mascarilla, sí que hay que llevarla pues en las tiendas, en los supermercados o en el transporte público. Es un paso importante esto de no tener que llevar la mascarilla al aire libre, como dicen los expertos en este camino a tratar de encontrar cierta normalidad después de la pandemia y que tanto ha castigado a Bélgica en los últimos meses”.

FRANCIA DISMINUYE EL VIRUS PERO APARECE LA VARIANTE DELTA

Asunción Serena cuenta desde París la preocupación que existe por la variante delta que “está ahí ásomando la patita por las Landas que hay un índice de contaminación de 100 cuando en el resto del país está por debajo de los 70. No es mucho pero las autoridades sanitarias ya están allí atentos a ver qué pasa porque es una variante que es muy contagiosa y porque además al parecer no procede los casos que hay ningún viaje a la India, con lo cual pues, en fin, están atentos por lo que pueda pasar.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Igual que en Bruselas ya podemos entrar a comer en los restaurantes, en el interior, ahora podemos hacerlo en el interior al 50% de capacidad y no más de 6 personas por mesa. También se abren las salas de deporte para los que quieran ponerse en forma antes de que lleguen las vacaciones del verano, también se abren las piscinas. Luego tenemos lo que se llama el pase sanitario que entra en marcha a partir de este miércoles que es lo que va a permitir el acceso a eventos en los que haya más de 1.000 personas, a los estadios, a las salas de concierto, festivales, ferias… Algunos ya se adelantaron ayer, porque había 5000 personas en el Estadio de Francia, que fueron los primeros suertudos que pudieron ver en directo la selección después de meses sin poder ver en directo un partido de fútbol.

Además de este pase sanitario, que ya sabéis que muestra que es el certificado de un test negativo en menos de 48 horas o un test positivo de más de 15 días diciendo que es que ha tenido la enfermedad o que se está ya vacunado de forma completa y eso es lo que va a permitir irnos de vacaciones tranquilamente. Y también otra de las cosas a partir de este miércoles aumenta el que el todos los comercios ya abren normalmente y los cines, por ejemplo, pues pueden acoger hasta el 65 % de capacidad.

Seguimos en un buen proceso de vacunación, ya hay casi 29.000.000 de personas que han recibido al menos una inyección que entre lo que es la población adulta significa el 55 % de la población”.

ALEMANIA ELIMINIA ALGUNAS RESTRICCIONES

Desde Berlín nos cuenta Rosalía Sánchez que “han dejado de estar en vigor los grupos de prioridad para vacunarse, cualquiera a partir de 12 años ya puede pedir la vacuna, a los menores solo se les pone la de Pfizer. Lo que pasa es que eso no quiere decir que se vacune todo el mundo, ya se están dando citas como hasta mediados de agosto.

Ha mejorado mucho la cosa, ya podemos sentarnos en las terrazas sin mostrar un test previo o el pasaporte vacunación, en el interior de los restaurantes todavía no y se puede ir a tiendas no presenciales sin un test, pero hay una burocracia con los datos terrible. Para entrar en una tienda a comprar algo o escaneas el código IQ con lo cual acceden a todos los datos de tu teléfono y ya tienen toda tu información o tienes que rellenar un formulario largo sobre todos tus datos, residencia, identificación, documentos, te toman foto de tu pasaporte o de tu DNI, en fin, que sigue siendo complicado.

Lo único que tenemos más sencillo que el resto es que aquí no llevamos mascarilla en la calle ni la hemos llevado nunca, solamente en interiores. Avanzamos, el 70% de los grupos vulnerables ya está vacunado y el resto va bien el 45,7% ya con una dosis y el 21,3% con la pauta completa. Así que está todo el mundo ya reservando vacaciones para verano, en mayo ya tenemos los datos si ha habido un boom de reservas para el verano y hay algunos destinos que están teniendo ya las mismos niveles de reservas que en 2019. Son datos muy esperanzadores”.

REINO UNIDO: ADELANTE LA DESECALADA Y LA VARIANTE INDIA

En Reino Unido siguen adelante la desescalada y la variante india con la que Paloma García Ovejero “cree que vamos a aprender a convivir. La fecha dorada del 21 de junio ya la hemos tachado todos del calendario, siguen discutiendo los políticos pero ese día acaba la pandemia según Boris Johnson, según Boris Johnson en la prehistoria, y para serte sincera a los británicos ya les da un poco igual. Tenemos sol, tenemos peluquerías, terrazas, lo que falta por abrir en realidad es el ocio nocturno y meter en casa más de 6 personas pero con eso se puede convivir fácilmente así que no es un tema de conversación, salvo para los empresarios afectados, claro, que están en la desesperación. El ocio nocturno lleva más de un año cerrado a cal y canto.

La variante India preocupa bastante, pero hay un dato clave, solo el 2% de los hospitalizados estaban vacunados. Es decir, pauta completa igual a salvados. De modo que el objetivo es pinchar a toda velocidad. Estamos con los de 25, se empieza a dar cita a los jóvenes y al final de este mes estaremos ya con los de 18. Ahora mismo 8 de cada 10 adultos en el Reino Unido tienen anticuerpos”.

Además, una de las noticias más importantes de las que se habla en el Reino Unido es la reunión del G/ que se va a celebrar estos días allí “el G7 es la noticia, Joe Biden aterriza este viernes aquí, empieza el primer evento mundial post pandemia Merkel, Macron, la reforma fiscal, el impuesto digital que pagará Amazon, las vacunas para todos la frontera de Irlanda del Norte. Estos líderes del G7 van a celebrar aquí en el Reino Unido en Cornualles durante tres días la primera reunión verdadera desde el inicio de la pandemia. Está todo el mundo mirando allí, entre otras cosa, porque las medidas de seguridad son extremas esta vez no solo hay que protegerse de terroristas, grupos antisistema, protestas que las hay y se están organizando, sino de contagios que den al traste con todo. La verdad es que hay muchas ganas de que pasen cosas”.

ITALIA: 41 MILLONES ITALIANOS EN ZONA TRANQUILA

Italia poco a poco ve la luz y en poco tiempo se espera que sus ciudades pasen a zona lanca, así nos lo afirma desde Roma, Eva Fernández. “Estamos todos esperando a que llegue el próximo lunes porque efectivamente va a significar que al menos, de momento, se va poniendo fin a esta pesadilla que Italia ha vivido en primera fila. Entre las regiones que el próximo lunes pasarían a ser zona blanca, o sea que digamos que no hay toque y se abren actividades como piscinas cubiertas o salas recreativas pues estaría nada menos que Lombardía y el Lazio, o sea ciudades como Milán o como Roma. Para pasar a ser zona blanca en Italia, una región debe registrar menos de 50 casos por cada 100 mil habitantes durante 3 semanas consecutivas.

Pero esto no se ha acabado porque en las últimas 24 horas hemos sumado cerca de 1.900 contagios, todavía tenemos 102 fallecidos, aunque eso sí la campaña de vacunación se acerca al 25% de la población que ya está inmunizada con más de trece millones de italianos con la pauta completa de las vacunas y por tanto esperemos que ese la semana que viene digamos que 69% de la población y el 21 de junio, una semana más, ya prácticamente Italia estaría entera en zona blanca.

Por lo tanto, bienvenidos turistas, esto es increíble porque se van notando de una forma proporcional cómo la gente está viniendo a Roma.

Lo que de momento se sigue debatiendo es qué hacer con las discotecas, llevan 15 meses cerrados todavía. No hay una fecha concreta para su reapertura y de hecho, es triste, pero el 30% de las discotecas ha cerrado definitivamente, no va a volver a abrir nunca más. Y a ver si a partir del 1 de julio quieren ver si se reabren admitiendo hacer incluso una prueba de coronavirus antes de entrar, antes de subir a la pista de baile o si sirve solicitar el certificado de vacunación. A ver qué ocurre”.

BUEN RITMO DE VACUNACIÓN EN PORTUGAL Y LEVE AUMENTO DE CASOS

Y por último, Portugal, con quien hace unos días España tuvo un conflicto por el tema de dejar entrar o no a los portugueses en nuestro país como nos explica Begoña Íñiguez “fue un caos total, después de los británicos haberle sacado de la lista verde huyendo los británicos de aquí para no tener que guardar cuarentena el fin de semana pasado en su país y resulta que reciben esta noticia, es verdad, que al final como contabas ha rectificado el Gobierno español se ha solucionado y han dicho que fue un error administrativo porque imaginaros el panorama tener que salir de aquí y en la frontera presentar un test de antígenos y además Portugal amenazaba con hacer lo mismo y esto para el turismo ibérico de un lado y del otro pues imaginaros.

Pero sí, pero la vacunación sigue a muy buen ritmo, el 24 % de los portugueses ya están totalmente vacunados y casi un 50% ha recibido, al menos, una dosis. Los casos, eso sí, están subiendo ligeramente en Portugal, tenemos una media aproximadamente de 67 casos por 100.000 habitantes, aunque donde más han subido las nuevas infecciones es en Lisboa con 181 casos por 100.000 habitante. Es verdad que no hay casi fallecidos en las últimas 24 horas, ha muerto solo una persona en Portugal y se han detectado 598 nuevos caso.

Pero una cosa, aquí estamos en vísperas del puente en Portugal por excelencia que es el puente de Santo Antonio y el día de Portugal y por una vez no vamos a tener lo que para mí es la mejor noche en Lisboa que es la noche de Santo Antonio, durante la noche del día 12 aquí en Lisboa, las calles se llenan de gente, se hacen sardiñadas… Pues la pandemia ha obligado a suspender, por segundo año consecutivo, lo que es la mejor noche y unas fiestas excelentes que esperemos que el año que viene