Carolina, multada por la Policía por llevar la bandera de España en el coche: “Es un ataque a mi libertad”

El pasado sábado se convocó una manifestación, promovida por grupos cercanos a la a la estrategia de la derecha alternativa en Estados Unidos,en coche por el Paseo de la Castellana de Madrid para criticar la gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus. Los participantes de dicha protesta debían portar la bandera de España de forma visible en su vehículo.

Como informamos el lunes en COPE la delegación del Gobierno en Madrid prohibió cualquier marcha y dio órdenes a la Policía de identificar a quien fuera sospechoso de dirigirse a esa manifestación. La consecuencia: varios ciudadanos fueron parados por las Fuerzas de Seguridad siguiendo esas órdenes al observar que llevaban banderas españolas en los vehículos con la consiguiente sanción.

Carolina Valduero es una de las personas que el sábado se vio obligada a retirar la bandera española de su coche, de recibir una sanción, cuando ella ni se dirigía, ni sabía, ni formaba parte de la manifestación.

Relata Carolina en ‘Herrera en COPE’, en la hora de los ‘fósforos’ cómo ocurrieron los hechos. “Cuando salí de casa, fui al Corte Inglés, pero ni pude entrar porque estaba colapsada ya me paró una agente, más amable, y me pregunta que si iba a la manifestación, que porqué llevo una bandera de España en el coche. Y yo le digo que porque soy española y ya el agente me dice que siga”.

“Es después, cuando giro hacia la Castellano cuando veo dos furgones de la Policía Nacional y me paran. Me dice el agente que quite la bandera de España del coche, que la quite y que me va a sancionar”.

“No doy crédito a lo que estoy viviendo y es cuando me da la sensación de que estoy viviendo un presunto ataque a mi libertad y es cuando decido grabar la conversación y le pregunto al agente que por qué no puedo llevar la bandera. Y entonces me dice que está prohibido por la Delegación del Gobierno, que hay una manifestación convocada que consiste en ir con la bandera española en el coche. En ese momento miro hacia la Castellana y había cuatro coches, y tres de ellos parados como yo que son los que llevábamos la bandera”.

“Me hizo bajar del coche y me dijo que me iba a sancionar y cuando ya me marché me dijo que la sanción me llegaría a casa”.

Explica Carolina que “llevo la bandera todo el tiempo porque creo que más de 25.000 muertos es motivo para colocar una bandera con un lazo negro en recuerdo a ellos y a sus familiares”.

Por último, comenta “he protagonizado un incidente que ha sido terrible”