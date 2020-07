Arroz blanco con tropezones por paella y gazpacho con pimienta entre otras aberraciones gastronómicas

Como en España no se come en ningún sitio. Es una verdad comprobable. Pero el que la gastronomía de todas y cada una de las regiones de España sea digna de estrellas Michelín o soles Repsol, no quiere decir que los platos típicos de un sitio se hagan igual en otro.

Es algo que ocurre y mucho con la paella. De hecho, los valencianos aseguran que la paella solo se hace bien en Valencia, en el resto de España hacemos arroces. Precisamente la elaboración de una paella subida a las redes sociales, una aberración en toda regla, un atentado contra la paella valenciana ha dado pie al tema de los fósforos de este jueves.

My fave paella recipe �� you’re welcome pic.twitter.com/yOP0ep0tsH — Row (@MissRowie_) July 21, 2020

¿Con qué aberración te has encontrado en la cocina? ¿Te han querido dar gato por liebre?

[ESCUCHA AQUÍ LA HORA DE LOS FÓSFOROS DE ESTE JUEVES]

Los fósforos han visto de todo como Juan de Málaga que vio a un señor en un bar tomando mejillones con café con leche. A Miguel Ángel de Denia le sirvieron en Disneyland, en París un arroz blanco con tropezones y el camarero se empeñaba en llamarla paella y de la buena, el mismo fósforo ha visto en Alemania tomar cerveza con churros.

No hay valenciano que haya visto una buena paella fuera de su tierra, sin embargo Vicente del Cabañal reconoce que paella no, pero ha comido el mejor arroz con marisco en el Cabo de Gata en Almeria. "Pedimos una paella para cinco y nos sacaron un caldero que ahí no se hace la paella. Era un arroz y con marisco, pero fue el mejor arroz con marisco que me he tomado en mi vida, y he tenido experiencias tristísimas con la paella por ejemplo en Tarragona".

Y si hay mil y una mala versión de la paella o de arroces que llamamos paella, ¿qué decir del gazpacho?

Carmen tuvo que pelearse con una francesa por la elaboración del gazpacho al que por narices, quería echar pimentón y pimienta y encima aseguraba que el verdadero gazpacho andaluz tenía que llevar ambos ingredientes, "el verdadero gazpacho lo hacemos en Francia".

Isabel nos ha recordado como hacia su padre el gazpacho, su padre que nació en 1895 en un pueblo de Toledo, "nos explicaba que el gazpacho era una comida de pastores, que cobraban el llevar las ovejas y las cabras a los pastos con hogazas de pan que se ponía duro, llevaban su plato y el majao lo llevaban en el cuerno, con cominos, ajo y pimentón".