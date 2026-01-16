Perico Durán, comandante de vuelo: "Al pasaje no se le informa de que hay una sospecha de bomba para que todo el mundo mantenga la calma, pero pueden ver un caza por la ventanilla"

Un vuelo de la compañía Turkish Airlines que cubría la ruta Estambul-Barcelona era desviado este jueves al aeropuerto de El Prat tras activarse el protocolo por explosivos.

El avión, con 147 pasajeros y 7 tripulantes a bordo, fue escoltado por dos cazas franceses y aterrizó de emergencia. Todo se debió a una falsa alarma originada cuando una pasajera vio una red WiFi personal con el nombre 'bomba a las 9 y media' y dio la voz de alarma.

El avión fue retirado a una zona segura fuera de la pista principal y se ha alertado también a Protección Civil. Además de la Guardia Civil, también se desplegaron otros cuerpos de emergencia, así como los servicios internos de la infraestructura.

Aspecto del avión de Turkish Airlines, que ha aterrizado este jueves en Barcelona tras una amenaza de bomba a bordo que ha activado la actuación de las fuerzas de seguridad.

Así es el protocolo de actuación

El comandante de vuelo Perico Durán ha explicado en 'Herrera en COPE' con Jorge Bustos cómo se gestionan estas situaciones. Ante una amenaza de bomba, el protocolo es claro: "cualquier amenaza inicialmente la tomamos como real". Según Durán, es fundamental mantener la calma y la discreción, por lo que no se puede anunciar por megafonía para identificar al pasajero, ya que podría generar el pánico.

La cadena de actuación, según ha relatado el experto, se inicia cuando un pasajero o miembro de la tripulación detecta la amenaza. De inmediato, se informa al comandante del vuelo, quien evalúa la situación, declara la emergencia y se pone en contacto con el controlador aéreo y la compañía. A partir de ese momento, tanto el aeropuerto como la aerolínea activan sus planes de contingencia y gabinetes de crisis.

Una broma que sale muy cara

Perico Durán ha subrayado que este tipo de 'bromas' tienen consecuencias graves para el autor. La persona responsable debe asumir la responsabilidad de todos los costes derivados de la emergencia, que incluyen la movilización de recursos como los cazas del ejército. "La broma no sale nada barata", ha sentenciado el comandante.

Sobre la presencia de los cazas escoltando el avión, Durán ha aclarado que forma parte de los protocolos de la OTAN. Esta medida, conocida como 'Quick Reaction Alert', no es exclusiva de las amenazas de bomba y también se activa, por ejemplo, cuando una aeronave pierde el contacto por radio. Su objetivo es disuasorio y de vigilancia para entender qué ocurre a bordo.

Una de las claves del protocolo es no informar a los pasajeros sobre la sospecha de bomba para evitar el pánico. La tripulación, tanto pilotos como auxiliares de vuelo, está entrenada para mantener la calma y actuar con total normalidad. "Imagínate la reacción de 150 personas, la gente intentará salir del avión por donde sea", ha comentado Durán para ilustrar el caos que se podría generar.