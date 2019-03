Sorpresas te da la vida: descubre que su mujer era un hombre tras 19 años de matrimonio

Ciertamente, la vida te da sorpresas y algunas pueden marcarte para siempre.

Este es el caso de un belga de 64 años.

Este buen hombre conoció a una chica que se llamaba Mónica en Indonesia. Ambos se enamoraron y se casaron en Amberes, en 1993.

Llegaron al acuerdo de no tener hijos y vivieron felices durante 19 años hasta que su mujer tuvo un problema con su documentación y él comenzó a sospechar de su verdadera identidad.

Decidió interrogarla y ella se lo confesó todo: Había nacido niño pero se había operado para convertirseen una mujer.

“Nunca había notado nada raro, ni cuando teníamos relaciones sexuales”, relató el hombre a un diario local.

“Yo la traje a Bélgica. Y eso no fue fácil. Los tribunales belgas tenían serias dudas sobre la autenticidad de su nacimiento y sus documentos de identidad. Siempre creí que ella era una mujer, toda una mujer y no tenía rasgos masculinos. Me engañó fingiendo que tenía la menstruación. Usaba toallas higiénicas para ocultarme la verdad”.

Tras conocer la verdad, el hombre tuvo que someterse a un tratamiento psiquiátrico por la impresión emocional que sufrió.

Como dice la canción: “La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida”.