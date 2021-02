Shoji Morimoto, el japonés que se gana la vida por “no hacer nada”

Pues este jueves nos deja, también, la historia de Shoji Morimoto. Este japonés de 37 años se ha convertido en uno de los emprendedores más conocidos del país. El motivo es que ha sabido hacer negocio con algo realmente sorprendente y por qué no decirlo, también un poco absurdo.

Los clientes de este hombre le pagan por no hacer nada. Bueno, o mejor dicho, por no hacer nada que no sea comer, beber, figurar y dar respuestas simples en una conversación. Y aunque no se lo crean Morimoto lleva, desde hace tres años, realizando una media de 3 o 4 servicios diarios.

Entre ellos, acudir a una estación de tren para despedir a una persona que se cambiaba de ciudad, colocarse en la línea de meta de una maratón para aplaudir a un corredor y así motivarle o acompañar al supermercado a alguien que no quería ir solo.

Y esto no sale barato. Morimoto cobra 100 dólares más dietas por cada servicio. Un negocio redondo para este japonés al que siempre recriminaban en las comidas familiares “que no hacía nada”.

Es la 'Historia del día' en 'Herrera en COPE'

