Un niño autista de 8 años muere por hipotermia al ser castigado a pasar la noche en el garaje

Tenía 8 años, se llamaba Thomas y era autista.

La noche del pasado día 17, sus padres le castigaron y le encerraron en el garaje. Aquella noche las temperaturas bajaron a siete grados bajo cero. El pequeño no pudo resistir el frío extremo y murió de una hipotermia.

East Moriches,NY-Suffolk Police homicide squad are now investigating the death of an 8 y/o autistic boy as a murder. Police may already have made arrests and returned to the scene this morning to continue to collect evidence from the home on Bittersweet Lane. More info to follow pic.twitter.com/LLRJZE6zVT — Stringer News (@Stringernews) January 24, 2020

Ocurrió en una casa de Long Island, Estados Unidos, adonde llegó la policía tras recibir una aviso. Allí encontraron al padre, policía también, practicando la reanimación cardiopulmonar a su hijo.

Según dijo, el pequeño había perdido la consciencia tras golpearse en una caída. Sin embargo, el examen médico reveló un hecho más despiadado.

El niño había muerto por hipotermia. Había pasado la noche castigado en el garaje, donde no había calefacción.

La temperatura corporal del pequeño era tan solo de 24 grados cuando los médicos intentaron reanimarlo.

East Moriches, NY- Hundreds gathered in Kahler's Pond Park to hold a candlelight vigil for 8 year old Thomas Valva who was found dead in his driveway. His father and father's fiance were arrested and charged with Murder 2nd degree. Thomas' mother and brothers were on hand tonight pic.twitter.com/TxN0lbmwDo — Stringer News (@Stringernews) January 26, 2020

Los padres guardaban un registro de todos los hijos y disponían de un amplio sistema de seguridad. Las imágenes grabadas muestran cómo castigaban a los niños.

Les privaban de comer y les exponían a temperaturas extremadamente frías.

Ambos han sido detenidos acusados de un homicidio no premeditado, aunque no habrá leyes suficientes para juzgar tanta crueldad.

UPDATE:Suffolk County Police today arrested 2 people in connection with the death of 8-year-old Thomas Valva. Homicide Squad detectives charged his father Michael Valva, 40, and fiancée Angela Pollina, 42, both of Bittersweet Lane, Center Moriches, with Murder 2nd Degree. pic.twitter.com/SoLWZBLcmC — Stringer News (@Stringernews) January 24, 2020

Es la 'Historia del día' en 'Herrera en COPE'.