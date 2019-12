Marvin, el niño desaparecido encontrado en casa de un pederasta

Marvin, un joven alemán de 15 años, desapareció el 11 de junio de 2017 cuando, tras la muerte de su padre, fue trasladado a un centro de menores.

Ese día había quedado con un amigo y a las 11 y 37 envió un WhatsApp al centro para preguntar qué había para comer. A partir de ahí, su teléfono se apagó para siempre.

Este fin de semana, la policía entró en la casa de un sospechoso de distribuir pornografía infantil. Debía recopilar discos duros, tarjetas de memoria o unidades USB por si almacenaban material pornográfico infantil.

La sorpresa se produjo cuando los agentes abrieron un armario y encontraron a un adolescente escondido que los miraba con ojos asustados.

Ese muchacho eran Marvin, el niño desaparecido, hacía más de dos años, cuando tenía 13. No mostraba lesiones externas y se podía mover libremente. Tampoco estaba atado ni amordazado, pero sí muy delgado y débil y llevaba la misma ropa que el día que desapareció.

“Me abrazó muy fuerte y comenzó a temblar. Me dijo: 'Mamá, llévame a casa. Estuve encerrado durante dos años y medio y no pude tomar aire fresco’. Los dos lloramos. Me cogió de la mano y no me soltó”, ha dicho su madre.

Las autoridades alemanas han calificado el caso de Marvin como “El milagro de la Navidad”.