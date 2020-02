El héroe de la NHL: el pulidor del hielo debuta como portero del equipo visitante y logra la victoria

Dave Ayres tiene 42 años. Se encarga de pulir el hielo sobre el que juegan los Toronto Maple Leafs, el equipo de hockey para el que trabaja. Hasta este fin de semana era un empleado más. Desde este domingo, es un héroe. El tipo más admirado de la liga NHL. Y tiene su explicación...

En esta competición, cada equipo cuenta con dos porteros. El titular y el reserva. Además, hay un tercero. Trabaja para el equipo local pero, en el caso de que se lesionen los dos guardametas visitantes, se debe poner el casco y saltar a la pista...

Es lo que le sucedió a Dave. Disfrutaba del choque desde la grada. Estaba con su mujer. Animaba a los suyos. Y en un momento del partido, recibió una llamada. Tenía que bajar a los vestuarios y ponerse la camiseta de los Hurricanes. Los dos porteros visitantes estaban lesionados...

42-year-old Dave Ayres will take the ice as our emergency back up goalie



Ayres served as EBUG for the Charlotte Checkers on Feb. 1 against the Marlies — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Dave no se lo pensó dos veces. Amante hasta la médula de este deporte... tenía que cumplir con las reglas.

El asistente de los Hurricanes le dio todo el equipaje. Excepto un casco. Así que Dave tuvo que jugar con el que tenía. El suyo. Con el escudo del equipo local. Surrealista...

Ovacionado a la entrada por su afición... Dave fue el mejor del partido. Detuvo 8 de los 10 lanzamientos que le hicieron sus compañeros. Y dio la victoria al equipo visitante.

You can't make these stories up.



What a moment for Dave Ayres as he collects his first NHL win. pic.twitter.com/tivSTilvEn — NHL (@NHL) February 23, 2020

Y así fue como este hombre de 42 años se convirtió en el verdugo de su club. Y en ídolo de la afición contraria.

A memory we'll all have forever pic.twitter.com/LUxqs8o3Wr — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

Tanto es así que ahora le reclaman. Le quieren fichar. Y la camiseta con su dorsal, la 90, va camino de ser la más vendida de la semana en Carolina...

Hurricanes legend Dave Ayres



Shop now » https://t.co/zkX2QD10sk pic.twitter.com/Ziu2rKPTw4 — Carolina Hurricanes (@Canes) February 23, 2020

This interview says it all.



Dave Ayres will have a memory for a life time. pic.twitter.com/upqccSjVVm — NHL (@NHL) February 23, 2020

Esta es la ‘Historia del día’ en ‘Herrera en COPE’.