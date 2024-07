Desvelado el sueño por cumplir del actor Javier Gutiérrez y que se ha hecho viral: "Camino de espinas"

Podría dar la sensación de que, las personas con cierta fama o notoriedad, están libres y a salvo de pasar fatigas en la vida. Tenemos la percepción de que están en otro estrato. Que no van a pasar nunca por lo que sufrimos los demás.

Hay un actor, un actor español magnífico, que se llama Javier Gutiérrez. La Isla Mínima, Los Serrano, Campeones, el Autor, Pájaros. En todas esas películas y en un montón más, destaca por la profundidad de sus interpretaciones.

La profesión por la que Javier Gutiérrez habría cambiado o la interpretación: "Mi madre..." El actor español ha mirado atrás y ha recordado su pasión cuando era niño y la profesión que podría haberle cambiado la vida durante su adolescencia Redacción Digital 02 ene 2024 - 13:05

Se quedó huérfano siendo un crío y tuvo que sacar adelante a su madre y a sus dos hermanas, así que nada ha sido fácil a pesar de su éxito.

El otro día se sentó con Jenaro Castro en el programa de la 2 “Plano General”. Y Jenaro le hizo una pregunta. Se pensó la respuesta. Y ahora sabemos por qué.

El sueño por cumplir. “Que mi hijo Mateo me hable. Que hable y me diga que me quiere”.

Seguramente no estaba en sus planes contar lo que contó. Pero, ya puestos, Gutiérrez se abrió. Y relató que Mateo sufre una enfermedad que le impide muchas cosas y que le hará dependiente toda la vida. Que, cuando nació, al hospital dejaron de mandar flores, que es lo mismo que le ocurre a todos los críos que llegan con problemas. Y que, afortunadamente, después nació Lucas, con el que Mateo establece una sociedad de risas, complicidad y ayuda.

La contención de un actor sublime para una verdad que no admite actuación.

Y de fondo, la sociedad que forman los hermanos. Lo saben los padres que tienen un hijo con problemas. Esa guardia de los hermanos es un ejército poderoso. Un blindaje emocionante.