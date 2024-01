Javier Gutiérrez es uno de los actores más exitosos en nuestro país. Es posible que le recuerdes por películas 'Campeones' o 'La Isla Mínima' o su papel como Sátur en la serie 'Águila Roja'. Con dos Goya en sus estanterías, el actor español ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para mirar atrás y recordar sus primeros pasos en el cine y su infancia, especialmente de su pasión por el fútbol y de su equipo favorito por aquel entonces.

"De pequeño quería hacer muchas cosas, pero entre ellas quería ser ídolo de mi equipo de la ciudad de Ferrol, el Racing de Ferrol", ha asegurado el actor. "Yo estoy hablando de años duros en los que fluctuaba entre Segunda B y tercera, pero para mí era como asistir a un entrenamiento del Real Madrid". Ya puesto en situación, Gutiérrez ha recordado que "éramos a lo mejor dos o tres críos asistiendo al entrenamiento del Racing y recuerdo mucho frío, mucha lluvia. Campo embarrado y mucha ilusión en los ojos y en la mirada de esos niños", ha contado.

También ha recordado a su madre, sus hermanas y su abuela, con quienes tuvo que vivir durante la infancia. "Era el consentido de la familia, pero también era la única figura masculina, con lo cual cuando me fui haciendo más adulto y más consciente de la situación, pasé a ser el hombrecito de la casa", ha contado. De hecho, esto hizo que cuando llegara a Madrid "era un chico que sabía hacerse su cama, se había cocinar... en fin, sabía hacer ciertas cosas que no permitía que se hiciesen en casa".

La profesión por la que Javier Gutiérrez habría cambiado la interpretación: "Mi madre decidió regalármelo"

Otro de los asuntos de los que ha hablado con Alberto Herrera este martes fue la profesión que más le gustaba de niño y por la que podría haber dejado a un lado la interpretación, y es que Gutiérrez quería ser detective. "Soy un apasionado de la novela negra", ha desvelado.

"Curiosamente, yo metí en un embolado importante a mi madre", ha confesado entre risas. "No sé recordaréis aquellos cupones que venían en las revistas del corazón que eran de cursos de por correspondencia y había desde guitarra, puericultura... había cantidad de cursos y uno de ellos era investigador privado. Lo rellené con la enorme sorpresa para mí y la desagradable sorpresa para mi madre que aparecieron dos comerciales en el salón de mi casa y cuando yo volvía una tarde del Instituto, pues había allí dos señores plantados de traje que venían a vendernos ese curso de investigación privada".

No obstante, y cuando su madre vio su ilusión y pasión, "decidió regalarme aquel curso que, al final, no me sirvió de gran cosa, pero fueron mis primeros pasos como investigador privado". De hecho, posteriormente pudo desempeñar como policía en series de televisión y películas. Algo, ha dicho, "extraño dada mi estatura y mi corpulencia más bien enclenque, pero que me ha llevado a transitar por un terreno desconocido y que me ha reportado muchas alegrías en mi oficio".