El corazón de Nueva York estrena barrio con sabor español

Nueva York estrena Hudson Yards, un nuevo barrio que es el mayor proyecto inmobiliario privado de Estados Unidos, con una inversión de más de 22.000 millones de euros.

Se extiende desde la calle 30 a la 34, entre las avenidas 10 y 12, en la isla de Manhattan.

El nuevo barrio, también conocido como Far West Side, combina espacios para oficinas y residencias de lujo, con zonas de ocio, arte y restaurantes.

Y es en la restauración donde habrá un notable sabor español, porque los hermanos Ferran y Albert Adriá y José Andrés regentarán el Mercado Little Spain.

Ocupará un espacio de más de 3.000 metros cuadrados y está concebido para recrear un mercado abierto que incluirá dos bares, una quincena de puestos de tapeo y tres restaurantes: Leña, Mar y Spanish Diner.

