Viaja en autobús a Madrid y lo que hace el conductor al arrancar sorprende a los pasajeros: "Agarren el volante"

Sirva la historia de hoy como homenaje a toda esa gente que trabaja de cara al público. Y cuando decimos de cara al público, no nos referimos solo a aquel señor o señora parapetado al otro lado, un cristal que nos atiende, no, que también, sino a toda esa gente que trabaja de cara al público aunque, al público, lo tenga detrás.

Porque hoy la cosa va de conductores. De esos que hacen posible que Vd y yo, lleguemos.

De esos que te reciben con una sonrisa y algo más.

De esos que procuran que, nada más pisar el vehículo, importen los detalles.

De esos que, antes de arrancar, ya te han hecho todo más amable.

Esta es la historia sin rostro de un conductor de autobús que da un plus a su trabajo. No sabemos quién es, pero podrían ser miles. Podrían ser todos aquellos a los que no miramos, ni hablamos, ni saludamos a diario.

Oigan todos: gracias por llevarnos tan estupendamente.

Cogen un autobús en Argentina y no pueden creer lo que hace el conductor en pleno viaje: "Les propone..."

Esta historia también se produce en un autobús. Aunque fuera de nuestras fronteras. También se hizo viral, como en el caso anterior.

¿Vds cantan en el coche? Venga que vamos y hoy con Luis Miguel.

Porque igual va vd por las mañanas cantando a grito pelao, ahí, metido o metida en su buga. Luis Miguel da para mucho gorgorito y para desafinar tela, pero lo mismo le gusta más AC/DC, así que llegará el susodicho o la susodicha a la oficina más suave que un guante.

Claro, pero imaginen que van Vds en un autobús. Repleto. Como anchas en lata. Y el conductor les propone cantar. Primero canta él y elige lo que considera, es una canción que puede conocer todo el mundo. “Hasta que me olvides”, de Luis Miguel.

Da la sensación de que ese conductor se sabe el repertorio del mexicano de pe a pa. Y se arranca. Y propone que los pasajeros le acompañen. Y se animan.

Que no digo yo que tenga que cundir el ejemplo en nuestros autobuses, pero que no vendría nada mal ir entretenido de camino al trabajo o al hospital a las pruebas. Y que siempre hay gente, en todo el mundo, que, de manera callada o a pleno pulmón, se dedica a hacer mejores los días. Nuestros días.