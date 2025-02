Un futbolista vasco se retira tras más de 10 años en activo y la lección que le dio su abuelo antes de morir marca su adiós

En aquel partido contra el Zaragoza, se desgarró el escroto y la uretra y, aun así, jugó una hora. En el descanso, él mismo se puso unas gasas. Después, en el hospital, le dieron 25 puntos y, durante una semana, llevó una sonda.

Así es Óscar de Marcos, jugador del Athletic de Bilbao. Ayer, con 35 años anunció que, al final de esta temporada, deja el fútbol. El domingo pasado igualó a Iker Muniaín como el segundo futbolista con más partidos en el club vizcaíno después de 16 temporadas.

Ayer, cuando anunció que si iba, no hubo lágrimas ni drama, porque de Marcos es así, de natural “pa dentro”. Educado, sensato, calmado, de estas personas que dejan claro que se han leído un libro. O varios.

El 13 de julio de 2009 apareció en el club, en una concentración en Huelva y todo su interés es que nadie pensara que iba al primer equipo, sino al Bilbao Athletic.

Desde entonces, casi todo, y casi todo bien, lo ha hecho en silencio. Incluido visitar todos los viernes a los niños terminales ingresados en los hospitales de Vizcaya.

Y no le gustó que se supiera.

Óscar de Marcos es uno de esos tipos que te gustaría hubiera jugado en tu equipo.

Le quedan unos meses a este muchacho de Laguardia en el fútbol. Le gusta ir de puntillas por la vida, pero igual se merece una ovación enorme.

Va en familia a ver al Sevilla y, al acabar el partido, su padre le deja con la boca abierta por este detalle

El fútbol deja siempre grandes historias. Como en el caso anterior. En otro momento, María José Navarro narró el nerviosismo que vivió un niño. Se llama Héctor, tiene 5 años y es del Sevilla. Pero muy del Sevilla. Se fue con su padre, con su madre y con su hermanillo chico a ver a su equipo que jugaba contra los azulones. La cosa no dio para mucho porque no hubo goles, cero cero al final, pero a Héctor eso no le importaba.

Porque, sin decirle nada, lo llevaron a la salida de los jugadores hacia el autobús. Y ahí, pudo conocer a su ídolo, Nemanja Gudelj, el centrocampista serbio, que como todos los serbios dominan los idiomas al toque y habla ya con un acento de Sevilla espectacular.

Bravo por Gudelj que estuvo superamoroso con Héctor. Y hasta ahí podría haber sido esta historia. Un niño que conoce a su ídolo futbolístico y santas pascuas y al que lleva su padre a cumplir su sueño. Pero no.

Héctor padece un trastorno del neurodesarrollo. Y eso le provoca algunas dificultades, incluso para conectar con otras personas, incluidos sus padres y familiares. Así que Alan, el padre de Héctor, ha encontrado en el fútbol el instrumento para vincularse con su crío.

Así que no se trata de ir al fútbol. No se trata de eso únicamente. Se trata de encontrar un camino común, un punto de equilibrio, una ilusión compartida entre Alan y Héctor y eso es muchísimo.

Lo saben los padres de los niños con autismo, saben de la dificultad de llegar dentro de sus hijos. Y si es el fútbol, pues bienvenido.