¿Sabes cómo surgió la palabra spam y para qué se utilizaba en un primer momento?

A día de hoy, el 90% de los emails enviados en todo el mundo son spam, es decir, son mensajes no solicitados o no deseados. El primer spam documentado se envió el 5 de marzo de 1994. Una firma de abogados estadounidense envió un email masivo con un anuncio de su firma. Al día siguiente, esa firma facturó cerca de 10.000 dólares.



Pero realmente el Spam era el acrónimo de Shoulder of pork and ham, paleta de cerdo y jamón, una carne enlatada lanzada al mercado en 1937 que sirvió para dar de comer a los soldados aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Y se hizo famosísimo ese Spam. En los 60 se convirtió en aún más popular, cuando en la lata se incluía una anilla de apertura automática, un abre fácil, que evitaba el abrelatas.