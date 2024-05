Un argentino recorre España, llega a Valencia y esto le pasa mientras observa una iglesia

Román se vino hace unos meses a España, porque quiere quedarse. Tiene previsto, para empezar, recorrer todas las provincias y ya lleva 17. Ha probado las torrijas, las berenjenas de Almagro, las gachas, las yemas de Santa Teresa, las judías del Barco de Ávila, pero, sobre todo, está conociendo bien nuestro país sin saltarse nada, sin hacer caso a los que le aconsejan no perder el tiempo con algunos rincones.

Le está gustando todo a Román. Pero el otro día le pasó algo. Mientras contemplaba una iglesia, se le acercó un perro. Un golden, como aquel que tenía en su casa de Argentina. Pero no se despisten, porque esta no es la historia de un perro. Ese Golden que se le acercó buscaba caricias de la misma manera que lo hacía “Aquiles”, la mascota que le acompañó desde que era un crío y que murió hace tres meses en su país. Pero, insisto, esta no es la historia de un perro.