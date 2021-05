Agustín Delicado, el ingeniero español que diseña los circuitos de la Fórmula E

Este jueves nos deja, también, la historia de Agustín Delicado. Formado en Valencia como ingeniero de caminos se marchó hace unos años a Londres en busca de oportunidades laborales.

Y allí encontró algo que le apasiona. Su talento está detrás del diseño de los circuitos de la Fórmula E. Se trata de una competición similar a la Fórmula 1, pero en ella compiten coches eléctricos y los circuitos están en el centro de las ciudades. Agustín, en concreto, se encarga de diseñar esos trazados en el centro de París, Roma, Londres o Hong Kong.

E imagínense el reto, porque no es lo mismo trabajar con un trazado en el extrarradio de una gran ciudad que hacerlo en mitad de un núcleo urbano. Agustín no puede ensanchar una calle, cambiar el asfalto de la misma o talar un árbol que no le venga bien para el paso de los coches.

Tras varios años muy intensos de trabajo, Agustín reconoce que sigue igual de motivado que el primer día. Y que tiene por delante, aun, algunos sueños por cumplir. Por ejemplo, diseñar un circuito en Japón.

