"El Real Madrid es un traje mal hecho, entiendo que festeje la clasificación, pero deja todas las dudas del mundo, no hace un partido completo"

El Real Madrid ha conseguido la clasificación para la siguiente ronda de la Champions League tras ganar al Benfica, pero las sensaciones en el estadio estuvieron lejos de ser eufóricas. Durante el programa 'El Partidazo de COPE' con Juanma Castaño, el análisis general apuntó a que la nota predominante en el ambiente fue el "silencio". Según el periodista Elías Israel, la forma "apática" en la que salió el equipo durante los primeros veinte minutos generó una atmósfera de indiferencia, a pesar de que el equipo venía con un buen resultado de la ida.

Un equipo de individualidades

El análisis en la radio se centró en la idea de que al Real Madrid "no se le ve equipo". En lugar de destacar por un juego colectivo sólido, la conversación siempre deriva hacia las individualidades, "acabas hablando de jugadores sueltos", se comentó, mencionando el gran nivel de su portero, la solidez de la defensa o el talento de jugadores como "Mbappé", cuyo sorprendente dato con el Real Madrid ha dado mucho que hablar, "Vinicius o Güler".

Alamy Live News. Los jugadores del Real Madrid (de izq. a der.) Vinicius Junior, Federico Valverde, David Alaba y Álvaro Carreras celebran un gol durante el partido de vuelta de la eliminatoria de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Real Madrid C.F. y el SL Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu.

Otro de los puntos clave del análisis fue la poca conexión que transmite el equipo. "Es un equipo que transmite poco", se señaló durante 'El Partidazo de COPE', apuntando a una alarmante falta de "sangre" y "pasión" que contagie a la grada. Esta percepción alimenta la idea de que el conjunto blanco, a pesar de los resultados, no logra construir una identidad de juego definida.

Un traje mal hecho es el Madrid"

Un rendimiento inexplicable

La metáfora que mejor resumió el sentir del debate fue la de Elías Israel: "Un traje mal hecho es el Madrid". Esta frase encapsula la irregularidad del equipo, capaz de jugar "bastante mejor" en el partido de ida y mostrarse apático en la vuelta. Se argumentó que el equipo "no encuentra alicientes" cuando no tiene la presión de remontar, llegando a "tirar los primeros minutos". Esta preocupación por un equipo que "no funciona" es un sentimiento que ha enfriado la euforia.

Deja todas las dudas del mundo, no hace un partido completo"

Alamy Live News. Vinicius Junior del Real Madrid durante el partido de vuelta de los play-offs eliminatorios de la UEFA Champions League 2025/26 entre el Real Madrid C.F. y el SL Benfica en el Estadio Santiago Bernabéu

Aunque lo importante en una eliminatoria es "clasificarse", y se entiende que se festeje, la conclusión es que el equipo "deja todas las dudas del mundo, no hace un partido completo". Salvo en ocasiones puntuales donde el rival está mermado, al Real Madrid le cuesta cerrar los partidos y ofrecer una actuación sólida de principio a fin, una situación que genera incertidumbre a pesar de continuar avanzando en la Champions League.