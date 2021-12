Yunior García, opositor cubano, en TRECE: "En Cuba y Venezuela se violan a diario los derechos humanos"

Este lunes, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha albergado un acto protagonizado por el venezolano Leopoldo López, el cubano Yunior García y el nicaragüense Santiago Urbina, en el que se han vivido momentos de tensión y enfrentamiento entre grupos de jóvenes. Antes de comenzar el debate se enfrentaron entre empujones dos facciones, unos al grito de "golpistas" contra los participantes y otros reclamando "libertad", hasta que los ánimos se calmaron y pudo empezar el coloquio.

Uno de los momentos más destacados ha tenido lugar cuando uno de los estudiantes ha tomado la palabra para acusar a los organizadores del coloquio (el colectivo universitario Libertad Sin Ira) de "provocar" en una facultad, la de Ciencias Políticas y Sociología, "tradicionalmente de izquierdas, democrática y defensora de los derechos humanos".

Con motivo de lo ocurrido, 'El Cascabel' de TRECE ha podido charlar con el líder opositor cubano, Yunior García, que ha sido uno de los increpados directamente, y ha sufrido el acoso de los radicales durante el acto.

"Me da mucha pena porque muestra el desconocimiento profundo que existe sobre la realidad en mi país y en Venezuela", ha asegurado García que ha añadido que situaciones como la vivida este lunes demuestran "la efectividad de una propaganda que ha generado esta visión infantil o romántica de la realidad de países donde se violan a diario los derechos humanos".

Respecto al joven mencionado antes, Yunior García ha apuntado que "jóvenes como él no podrían levantarse ni en la universidad, ni en la calle, ni en ninguna otra parte, a decir lo que piensa si es mínimamente diferente a lo que piensa el régimen". Además, el opositor ha querido recordar los eufemismos, muy utilizados en su país. "A la intolerancia se le llama progreso en Cuba. Para mi la libertad es consenso. Ojalá que la intolerancia no se apropie y podamos escucharnos. El grito no te permite escuchar al otro ni llegar a la realidad. Ojalá los científicos descubran una vacuna contra la intolerancia. Ojalá se puedan establecer conversaciones desde la diferencia", han sido sus palabras.

Las reivindicaciones de López, García y Urbina

En el coloquio, los tres opositores han coincidido en reclamar elecciones democráticas en sus países para acabar con gobernantes a los que calificaron de dictadores que actúan de forma coordinada. "Son socios de un proyecto autoritario", ha denunciado López, a cuyo juicio Nicolás Maduro en Venezuela, Miguel Díaz-Canel en Cuba y Daniel Ortega en Nicaragua actúan de forma coordinada.

López se instaló en España hace algo más de un año tras salir de forma clandestina de Venezuela, cuyo Gobierno reclama su extradición para que cumpla el resto de los casi catorce años de cárcel a los que fue condenado en 2015 acusado de incitar a la violencia.

Por su parte, Yunior García llegó por sorpresa a Madrid en noviembre pasado, con un visado por tres meses, y denuncia que sufrió amenazas por ser uno de los fundadores del colectivo disidente Archipiélago, que reclama democracia y respeto a los derechos humanos en Cuba. Santiago Urbina, de la opositora Unidad Nacional Azul y Negro en Nicaragua, ha manifestado que su país, Cuba y Venezuela comparten el mismo problema de gobiernos autoritarios