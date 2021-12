Vázquez Taín, sobre el caso Juana Rivas: "Ha tenido anormalidades políticas; suspender la pena era un regalo"

El Juzgado de lo Penal número 1 de Granada rechazó la pasada semana suspender la ejecución de la pena impuesta a Juana Rivas, condenada a prisión por la sustracción de sus dos hijos menores en el verano de 2017, tal y como la madre de Maracena solicitó tras el indulto parcial que le concedió el Gobierno.

En el auto, el juez divide el escrito en tres puntos relevantes, que son la base para no autorizar la puesta en libertad de Juana Rivas: no hay muestra de arrepentimiento, riesgo de reincidencia e indicios de abuso contra uno de los menores.

Este lunes, el juez José Antonio Vázquez Taín ha analizado el caso y la decisión del juez en 'El Cascabel' de TRECE, defendiendo que este tipo de fallo es muy habitual. "El principio de separación de poderes indica que los jueces dictamos y ejecutamos sentencias. Esa separación de poderes permite que el Gobierno puede decretar indultos, cuando la Justicia no apoya esos indultos, ese indulto no puede ser total, tiene que ser parcial. Todo eso ocurrió en este caso. El Gobierno, aunque la Justicia estaba en contra, le concedió un indulto parcial".

"Queda una sentencia por cumplir, en este caso un año y seis meses, de la que hay todavía nueve meses por cumplir. El trámite normal es preguntar al juez si se suspende esa condena o se ejecuta. Lo que tiene que hacer el Juez es tomar esa decisión. Dónde se cumple o cómo se cumple ya es cosa del Gobierno. En este caso Juana Rivas, aunque tenía dos años y seis meses, nunca entró en prisión. Eso es lo que se está diciendo mal: el juez no pide que entre en prisión, lo que está diciendo que los nueve meses que quedan no se suspenden y, por tanto, se tienen que cumplir", ha explicado Vázquez Taín.

Además, se ha referido a los puntos que ha fijado el juez para justificar la no suspensión de la condena de Juana Rivas: "Para decidir si ejecutas esa condena o las suspendes sí que hay que basarse en esa peligrosidad social, en esos antecedentes. Puede sonar muy duro, pero los jueces de lo Penal hablamos de actos delictivos y graves. Por eso ese auto del juez hay que entenderlo dentro del ejercicio normal. Yo cuando no suspendo condenas utilizo los mismos términos que este juez porque estamos hablando de delincuentes, no de la gente de la calle".

Además, también ha dado su opinión respecto a los ataques que el juez ha recibido por parte de la defensa de Rivas: "Muchas veces los abogados usan esa jerga por una sencilla razón: lo que diga el abogado no va a tener repercusión porque se estima dentro del legítimo derecho de defensa. En este sentido el CGPJ no va a entrar para defender al juez".

Por último se ha referido a las peculiaridades que ha presentado este caso desde su salto a la esfera mediática: "Suspender la pena sería un regalo. Esto es una normalidad en los juzgados, lo que pasa que el caso de Juana Rivas no ha sido nunca normal, como tampoco es normal que una persona condenada con dos años y seis meses no entre nunca en prisión, que reciba un indulto parcial. Todo han sido anormalidades desde el punto de vista política".